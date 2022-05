© Copyright : DR

Kiosque360. Écroué pour viols sur mineurs et traite d’êtres humains à Paris, un homme d’affaires français est mis en examen par la justice française. L’enquête s’étendra à Tanger où le mis en cause possède deux grands projets de télécommunications. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Une figure dominante du monde des affaires dans l’Hexagone vient d’être arrêtée par la police française et mise en examen par la justice pour de lourds chefs d’accusation. Il s’agit de Jacques Bouthier, patron d’un grand groupe de courtage en assurances, accusé de «viols sur mineur, recours à la prostitution d’un mineur, agressions sexuelles sur mineur moins de quinze ans et détention de photos pornographiques et d’autres pédopornographiques». Ces lourdes accusations retenues contre cet homme d’affaires, âgé de 75 ans, ont été confirmées par les autorités judiciaires françaises compétentes, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 26 mai.

L’enquête ouverte à Paris pourrait s’étendre à la ville de Tanger où cet homme d’affaires séjournait et possède deux grands projets de télécommunications, indiquent les sources du quotidien. Ce qui laisse entendre que d’éventuelles victimes pourraient se manifester dans la capitale du Détroit. La même source précise que le mis en cause, écroué depuis samedi dernier, est soupçonné d’«avoir pris en charge plusieurs jeunes femmes, dont des mineures, en contrepartie de relations sexuelles».

Ce scandale a éclaté lorsqu’une une jeune femme, âgée de 22 ans, a saisi la police française en déposant une plainte pour dénoncer des viols qui auraient été commis à son encontre. L’enquête menée par la police judiciaire parisienne aurait révélé que les premiers faits présumés remonteraient à 2016-2017. En fait, «la victime était hébergée dans un appartement et prise en charge pour rester à la disposition de l’homme d’affaires afin de répondre à ses demandes sexuelles».

Mais, plus tard, après des années, «il lui aurait reproché son âge avancé, en exigeant d’elle de lui présenter une remplaçante, jeune afin de lui servir de nouvelle partenaire sexuelle. C’est ainsi, ajoute la même source, qu’une mineure de quatorze ans a été recrutée dans le même appartement. Et c’est au même lit qu’une scène a été filmée en présence de la nouvelle victime. La vidéo compromettante a été remise aux enquêteurs, rapporte la même source.

Au fur et à mesure que l’enquête avance, d’autres secrets seront dévoilés, surtout que les investigations menées par la police française visent désormais à mesurer l’étendue d’un possible système de traite d’êtres humains.