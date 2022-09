© Copyright : Hamdi Yara / Le360

Plusieurs grands projets sont venus renforcer les infrastructures de la ville de Laâyoune et en faire un véritable centre d’attractivité pour les chercheurs et scientifiques de tout bord. L'Institut africain de recherche agricole ASARI, affilié à l'Université Mohammed VI Polytechnique, en fait partie.

L'Institut africain de recherche agricole, situé à environ 24 kilomètres au sud de la ville de Laâyoune, plus précisément dans la commune rurale de Foum El Oued, vient répondre aux aspirations des chercheurs en tant que pôle scientifique au service du développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement et de la recherche agricole pour faire face aux changements climatiques.

Hamdi Dinia, responsable en communication de l’Institut ajoute que cet établissement universitaire valorise la richesse végétale qui s'impose dans la région, en recherchant les voies et méthodes permettant l'exploitation de cette richesse végétale et agricole dans plusieurs domaines, dont la cosmétique et la médecine.

L'institut a également d'autres objectifs, comme rechercher des voies alternatives pour contribuer à rationaliser l'eau et l'énergie, en particulier avec la pénurie d'eau qui menace le Maroc. D'autant que de nombreuses voix se sont élevées pour appeler à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette ressource.

L'Institut africain de recherche agricole de Laâyoune travaille de manière continuelle avec les associations et coopératives de la région, qui bénéficient de l'expérience des chercheurs de l'Institut à travers des formations qualifiantes afin qu’ils puissent faire face aux défis climatiques qui menacent la planète.