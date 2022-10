© Copyright : DR

Kiosque360. Un auto-entrepreneur électricien a tué, jeudi dernier à Tétouan, son collègue et en a blessé un deuxième avant de se donner la mort en se tirant une balle dans le cou avec un fusil de chasse. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Tétouan a chargé, jeudi dernier, les services de la police judiciaire d’ouvrir une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants d’un meurtre et d’une tentative de meurtre suivis d’un suicide. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (29 et 30 octobre) que l’auteur de ce crime, qui s’est suicidé après avoir commis son acte meurtrier, s’est servi d’un fusil de chasse pour tuer l’un de ses collègues et en blesser un autre. Selon les premiers éléments de l’enquête, le présumé coupable et ses deux victimes étaient des électriciens qui travaillaient dans plusieurs projets immobiliers de Tétouan.

Ils auraient eu des désaccords sur des questions professionnelles et financières qui se sont transformés en vives querelles alors qu’ils se trouvaient, jeudi dernier, dans une voiture. L’un d’eux, qui était dans un état hystérique, est sorti de la voiture, a ouvert le coffre pour se saisir d’un fusil et a commencé à tirer sur ses deux collègues devant la stupeur des habitants et des passants qui ont vécu de véritables moments de panique.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le suspect, qui était auto-entrepreneur électricien, a tiré sur le premier collègue qui est mort sur place tandis que le deuxième, qui a été touché par une balle à la main, a pris la fuite et s’est réfugié dans un bâtiment non loin du lieu du crime. Le tireur a par la suite retourné l’arme contre lui en se tirant un balle dans le cou et il est mort sur le coup. Selon certains témoins, les habitants de ce quartier ont entendu, jeudi soir, plusieurs coups de feu et sont sortis pour savoir ce qu’il se passait.

Ils ont trouvé la première victime gisant dans une mare de sang sur le sol, de toute apparence sans vie, tout comme l’auteur du crime dont le corps était tout aussi ensanglanté après s’être suicidé. Le troisième homme a pris la fuite et s’est réfugié dans un immeuble après avoir reçu une balle dans la main, échappant, ainsi, de justesse à une mort certaine. Le procureur général du Roi a ordonné le transport des corps de la victime et de l’auteur du crime à la morgue tandis que l’homme blessé a été transporté à l’hôpital Saniat Rmel pour qu’on lui prodigue les soins d’urgence nécessaires.