Kiosque360. La police de la circulation de la ville de Tan Tan mène une large campagne pour lutter contre la délinquance des rodéos urbains, en pleine expansion en zone urbaine. Cette initiative a été saluée par la population locale, rapporte le quotidien Al Akhbar dont est tirée cette revue de presse.

Vingt-cinq moto-cross servant à des rodéos urbains ont été saisies par les services en charge de la sécurité routière dans la ville de Tan Tan, dans le cadre d’une large campagne menée pour lutter contre les comportements illégaux et les conduites spectaculaires sur la voie publique. Lors des opérations de contrôle, il s’est avéré que «certaines motos ne disposaient pas de papiers, tandis que d’autres ne sont ni immatriculées ni homologuées».

De même, «certains deux-roues motorisés étaient conduits par des personnes sans casque et d’autres roulaient en sens interdit, au mépris des règles de prudence et du code de la route», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 27 octobre. Toutes ces motos saisies ont été mises à la fourrière, après avoir le procès-verbal dressé par les services en charge de la sécurité routière dans la ville.

Cette campagne, saluée par la population locale, est intervenue suite à l’ampleur prise par le phénomène de ces rodéos motorisés dans les différentes zones de la ville. En effet, font savoir les sources du quotidien, certains jeunes et moins jeunes modifient les cylindres de leurs deux-roues motorisés pour augmenter leur puissance et roulent plus vite qu’ils ne le devraient en émettant un bruit dépassant les normes réglementaires.

En plus des nuisances sonores, ces pratiques dangereuses, qui pourraient sembler amusantes aux amateurs de sensations fortes, provoquent des dégâts matériels et parfois humains.