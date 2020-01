© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Marrakech a mis sous les verrous trois individus accusés de spoliation de biens fonciers dans la localité d’imintanout dans la région de Marrakech. Les suspects manipulaient des documents administratifs pour s’accaparer les terres d’autrui.

Une autre affaire de spoliation de biens fonciers vient d’éclater dans la région de Marrakech-Safi. Le ministère public a, en effet, diligenté une enquête suite à des plaintes déposées par plusieurs victimes ayant découvert l’extorsion de leurs terres à travers la manipulation de documents administratifs. C’est dans la localité d’Imintanout, dans les environs de la ville ocre, qu’un réseau spécialisé dans la fraude a fait main basse sur plusieurs lots de terrain. Les investigations préliminaires ont montré que certains membres de ce réseau ont des antécédents dans ce genre de malversations.

Le pot aux roses a été découvert quand les suspects ont commencé à délimiter les terres extorquées dans le but d’entamer des travaux de construction. Les véritables propriétaires se sont alors opposés à cette opération et ont porté plainte auprès du ministère public qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. La police judiciaire qui a instruit l’affaire a réussi à interpeller trois membres de ce réseau mais le quatrième a pu prendre la fuite.



Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 4 janvier, que dès la divulgation de cette affaire d’autres victimes se sont manifestées et ont, à leur tour, déposé plainte. L’enquête se poursuit pour connaître les tenants et aboutissants de cette fraude basée sur des certificats administratifs non enregistrés. Les plaignants ont d’ailleurs sollicité les services d’un commissaire judiciaire pour vérifier l’enregistrement des documents fournis par le suspect. Il s’est avéré que le registre du pachalik d’Imintanout ne comprend pas les numéros figurant dans les faux certificats. Les investigations menées par la police judiciaire visent à découvrir la manière avec laquelle les mis en cause arrivaient à s’accaparer des terrains en manipulant des documents administratifs.