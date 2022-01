Situation épidémique et fermeture des frontières: ce qu’en pense le médecin Tayeb Hamdi

Contrôle par caméra thermique à l'arrivée de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Pour le docteur Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en systèmes et politiques de santé, l'ouverture du territoire national aux Marocains et aux étrangers est moins risqué sur le plan épidémiologique. Explications.

Faut-il rouvrir l’espace aérien? Pour Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, la réponse est oui. «L'accès au territoire national pour les citoyens marocains ou étrangers, complètement vaccinés et munis d'une attestation de test PCR négatif, est moins risqué sur le plan épidémiologique que le comportement de personnes non vaccinées ou le sont incomplètement, qui n'adhèrent pas aux mesures préventives, qui participent à des rassemblements publics ou privés, ou encore le comportement de ceux qui présentent des symptômes et ne se font pas de tester.. », écrit Tayeb Hamdi dans une publication diffusée sur facebook, ce samedi 15 janvier 2022. Ainsi, selon ce spécialiste, l’accès au territoire national dans les conditions sanitaires actuellement appliquées ne présente pas un risque épidémique. Tayeb Hamdi considère qu’il serait souhaitable d’envisager l’ouverture des frontières, fermées depuis le 29 novembre 2021. Fermeture de l’espace aérien: tous les vols de passagers de et vers le Maroc seront suspendus Il s’agit là, selon Dr Hamdi, de réduire l’impact et les conséquences sur le plan social, psychologique, éducatif et économique.

Par Qods Chabaa