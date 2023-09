Séisme: pour Mustapha Benhamza, président du Conseil régional des oulémas de l’Oriental, «le cœur des Marocains bat à l’unisson»

Alors que la terre tremblait, emportant des vies et semant la détresse, une autre force puissante et bienveillante se révélait au Maroc. Dans un élan spontané, la population a dévoilé une facette rassurante et admirable de l’humanité, en faisant preuve d’une solidarité qui a ému et impressionné bien au-delà des frontières du Royaume.

«La réaction des Marocains a été quasi immédiate. C’est un vaste élan de solidarité sans faille qui a vu le jour, matérialisé par une volonté commune de soutenir les victimes», indique Mustapha Benhamza, président du Conseil régional des oulémas de l’Oriental, dans une déclaration pour Le360.

L’événement le plus marquant aura sans doute été l’engagement des citoyens dans les campagnes de don de sang. Mustapha Benhamza souligne la ruée impressionnante vers le Centre d’études et de recherches humaines et sociales d’Oujda, «un geste de solidarité qui indique que ce peuple marocain a une profonde foi et est prêt à donner et à contribuer lorsqu’on lui demande.»

Lire aussi : Séisme: les autorités de Marrakech ont transformé le stade du 20 Août en refuge pour les rescapés du Mellah

«Chaque geste, chaque don, chaque parole de réconfort a dessiné un tableau d’humanité poignant, montrant au monde entier le visage d’un peuple qui, même dans la douleur, reste debout, uni et déterminé à surmonter ensemble cette terrible épreuve», signale Mustapha Benhamza.

Au-delà des dons de sang, une vague de solidarité s’est également manifestée sur d’autres fronts. De nombreux Marocains ont spontanément acheté et offert des denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour venir en aide aux victimes du séisme. Des entreprises, des organisations et des individus ont également commencé à contribuer massivement au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, illustrant ainsi une mobilisation nationale transversale et solidaire.