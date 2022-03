Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch s’est entretenu le 9 mars 2022 à Rabat avec Jesko Hentschel, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale.

Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale (BM), Jesko Hentschel, a annoncé qu’un important projet d'irrigation était en cours d'approbation par le conseil de cette institution, afin de faire face à la rareté de l'eau.

Cette réunion a porté sur des thèmes importants, notamment l'impact de la sécheresse. C’est ainsi que dans une déclaration à la presse, le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Jesko Hentschel, a indiqué qu'un projet important d'irrigation était en cours d'approbation par le conseil de cette institution financière internationale pour faire face à la rareté de l'eau. Il a également fait savoir que la Banque mondiale soutenait la stratégie Génération Green.

Le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale a expliqué que le programme de la Banque mondiale avec le Maroc reposait sur trois piliers, dont un soutien aux ménages et aux familles vulnérables en matière de services de santé et d'éducation.

D’autres sujets ont été également évoqués au cours de cette réunion, dont la situation au Maroc et dans le monde à la suite des impacts de la crise en Ukraine sur le prix des ressources énergétiques.