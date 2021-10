© Copyright : DR

Kiosque360. Deux jeunes hommes, mariés et pères de famille, se sont suicidés dimanche dernier à Safi, à quelques heures d’intervalle, pour des raisons qui demeurent inconnues.

Les habitants de la ville de Safi ont été secoués, dimanche dernier, par le suicide par pendaison de deux trentenaires qui étaient tous deux mariés et père de famille. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mardi 12 octobre, que l’un d’eux travaillait comme serveur dans un café et que l’autre était menuisier. Le premier s’est pendu, aux premières heures de la matinée, au moyen d’une corde qu’il avait attachée au plafond de sa maison, située dans le quartier Bouaouda.

C’est un membre de sa famille qui a prévenu les services de police et les autorités locales, après avoir découvert son corps suspendu au-dessus du sol. Comme dans la plupart des cas de suicide, personne ne connaît les raisons qui ont poussé ce jeune homme à mettre fin à sa vie. Mais, selon certains clients du café où il travaillait, le défunt souffrait de dépression, était renfermé sur lui-même et parlait peu.

Le quotidien Al Massae rapporte que, quelque temps après, les autorités locales ont découvert le menuisier pendu dans le local où il travaillait dans le quartier Achbar. Le jeune homme était recherché par sa famille, qui n’avait plus eu de ses nouvelles pendant quatre jours. C’est une odeur pestilentielle qui se dégageait du local du menuisier qui a alerté les voisins et les a poussés à contacter les services de police. Ces derniers se sont rendus sur les lieux en compagnie des autorités locales et des sapeurs-pompiers. En ouvrant la porte du local, ils ont découvert le corps du menuisier, en décomposition, suspendu à une corde.

Selon certaines sources, l’homme s’est suicidé parce qu’il était très endetté, au point de ne pouvoir acheter les fournitures scolaires à ses enfants. Après les premiers constats effectués par les enquêteurs sur les lieux, les deux corps ont été transportés à la morgue où ils seront soumis à une autopsie sur ordre du parquet général. En attendant, deux enquêtes séparées ont été diligentées par la police judiciaire pour déterminer les tenants et aboutissants de ces affaires.