© Copyright : DR

Kiosque360. La gendarmerie royale de Safi a interpellé le plus grand dealer de drogue dure de la ville. Ce dernier avait inondé les rues safiotes de cocaïne coupée au plâtre.

Depuis quelques mois, les rues de Safi sont inondées de drogue, et plus particulièrement de cocaïne. Un constat inquiétant qui a poussé les autorités locales à tirer la sonnette d’alarme et à déployer toutes les ressources pour interpeller les dealers. Et les résultats ne se sont pas fait attendre.

Dans son édition de ce mardi 11 février, le quotidien arabophone Al Akhbar nous apprend que les services de la gendarmerie royale, sous la supervision du parquet, ont procédé à l’arrestation du plus grand dealer de drogue dure de la ville.

Grâce à une surveillance discrète des déplacements du suspect, il a été possible de lui tendre une embuscade près du barrage sur l'oued Chaâba et de saisir plus de 5 kilogrammes de cocaïne.

Interrogé par la gendarmerie royale de Safi, le mis en cause a reconnu toutes les charges retenues contre lui et dénoncé son complice, un menuisier avec qui il écoulait sa marchandise. L’originaire de Had Soualem a également précisé qu’il coupait la cocaïne au plâtre pour augmenter la quantité et les bénéfices.

L’individu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête et les investigations se poursuivent en vue de retrouver et d’arrêter son autre complice.

Toujours selon Al Akhbar, les gendarmes ont fait une descente au domicile de ce dernier, situé dans le quartier Lebiar, et ont saisi d’énormes quantités de cocaïne grâce aux chiens renifleurs de drogues.