© Copyright : Ayoub Ibnoulfassih / Le360

A Safi, l’affaissement des chaussées est très courant, surtout dans le centre-ville, où les camions et les poids lourds passent pour se rendre dans le port. Le mauvais état des routes est devenu un vrai danger, qui menace la sécurité de tous.

Passages piétons effacés, chaussées fissurées, trottoirs défoncés… Les artères du centre-ville de Safi pâtissent d'un déficit d’entretien, et de l’effet cumulé des pluies et d'un trafic intense, principales causes de leur dégradation. Des détériorations avant tout dues au passage des poids lourds qui se rendent dans le port, situé juste à côté.

L'état de décrépitude avancée des chaussées dans les quartiers proches de la Colline des Potiers et de la vallée Chaâba, est sans appel. «En plus de l’état calamiteux de ces routes, il faut noter l’absence de passage et d’espace dédiés aux piétons», précise Taha, membre d’une association locale. Les dégâts constatés dans le centre-ville sont représentatifs de l’état désastreux de presque l'ensemble des routes safiotes.

La liste des maux dont souffre la mobilité dans l’agglomération de Safi pourrait encore s'allonger. Ses habitants sont les premiers à en pâtir, comme ceux qui vivent dans le quartier Byada (situé à deux minutes du port), où l’affaissement des routes menace la sécurité des usagers.

«C’est toute la gestion du trafic qu’il faut revoir ici. Nos maisons se fissurent puisqu’il n’y a pas de restrictions sur le type de véhicule qui doit emprunter cette route. Du coup les poids lourds la prennent régulièrement», explique Abdelnaji, un habitant du quartier.

A en croire les Safiots que Le360 a interrogés, deux maisons ont dû être démolies par les autorités, parce qu’elles risquaient de s’effondrer. Les habitants du quartier ont interpellé à plusieurs reprises les autorités, pour que des réparations soient effectuées. En vain.