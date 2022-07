© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement à risque en cas de forte chaleur. Il faut donc leur prêter la plus grande attention pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation. Le point avec Ahmed Benboujida, médecin.

Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés aux conséquences de la canicule. Ils doivent donc s’hydrater en buvant et en humidifiant leur peau, et se tenir au frais, entre autres précautions.

Approché par Le360, Ahmed Benboujida, président du Syndicat national des médecins libéraux, explique que la canicule peut avoir un impact sanitaire considérable. Il signale que les fréquences cardiaque et respiratoire, sous l'effet de la chaleur, augmentent.

Le médecin ajoute que les signes du coup de chaleur sont nombreux, notamment chez les enfants et les séniors, précisant qu’une température corporelle élevée et un climat chaud augmentent les besoins en eau de l'organisme et peuvent causer une déshydratation chez cette population fragile.

Ahmed Benboujida conseille ​​ainsi de protéger son corps de la chaleur, notamment en buvant régulièrement et sans attendre d'avoir soif, en portant une casquette pour éviter les coups de soleil et en privilégiant des vêtements avec des matières naturelles ou respirantes.