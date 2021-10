© Copyright : DR

Une ressortissante française âgée de 86 ans dont le corps a été retrouvé sans vie hier, mercredi, dans son domicile à Témara vivait paisiblement avec son mari, lui aussi de nationalité française, dans un quartier chic près de Harhoura, une station balnéaire située à 15 kilomètres au sud de Rabat, a appris ce jeudi Le360 de sources concordantes.

Ces sources interrogées dans le quartier du Vieux Marocain, où habitait le couple de Français, ont confirmé que le mari, âgé de 83 ans, souffrait de la maladie d'Alzheimer. "Le couple habitait dans une villa de quelque 3.000 mètres carrés qu'il louait depuis plus de 20 ans", ont déclaré sous couvert de l'anonymat ces sources.

Alors que l'enquête judiciaire est toujours en cours par la police judiciaire de Témara, la piste d'un assassinat par le mari est prise très au sérieux.

Le corps sans âme de la femme a été retrouvé le mercredi 13 octobre 2021 à 09H00 du matin dans le jardin de la villa par deux employés de maison, une femme de ménage et l'infirmier, qui ont alerté la police.

"La vieille femme se rendait régulièrement à la pharmacie non loin de la villa pour se procurer des médicaments", a témoigné un vieil homme résidant dans une rue limitrophe de celle où habitait le couple. "Cette rue est connue sous nom de rue 4, et la villa que louait le couple français appartenait à une grande famille", a-t-il affirmé.

Le quartier où le drame a eu lieu se trouve non loin de la cité de Harhoura. Ce quartier, qui s'appelait aussi Les Jardins, porte actuellement le nom d'El Andalouss. Mais il est plus connu sous le nom du Vieux Marocain. Y vivent, depuis longtemps, dans des villas de grandes superficies (plus de 2.000 mètres carrés) de riches familles ainsi que des ressortissants étrangers.

L'environnement est verdoyant, paisible et chic. Des témoignages ont en outre indiqué que la victime a été retrouvée dans le jardin non loin de la piscine, le corps ensanglanté. Elle aurait été blessée à mort par un objet non encore identifié. Il pourrait s'agir d'une canne.

Comme l'ont indiqué les premiers éléments de la police judiciaire fournis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le corps de la victime "a été découvert dans son domicile sans la moindre trace d'effraction, tandis que son mari de 83 ans a été appréhendé dans la salle de bain avec de nombreuses taches de sang sur ses habits et ses membres".

Selon la même source "l'employée de maison et l'infirmier, qui veille régulièrement sur l'état de santé du mari à son domicile, ont été entendus en raison de ce qu'il a été décrit comme des symptômes de la maladie d'Alzheimer".

L'époux français, selon le communiqué de la DGSN, fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Des recherches sur le terrain et des expertises génétiques et techniques se poursuivent pour déterminer les circonstances réelles et les causes du décès, conclut la DGSN.