En ce début de semaine, le temps sera pluvieux de nouveau suite au rapprochement d’une dépression du nord du Maroc et l’établissement d’un flux humide favorable à des pluies et parfois des averses orageuses sur les régions Nord et Centre ainsi que celles intérieures. Les détails.

Il faudra s’attendre à un temps pluvieux, quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas, et des formations brumeuses sur le Centre et le Sud en ce début de semaine. Selon une lecture de la situation météorologique de la Direction générale de la météorologie (DGM), des pluies et des averses, parfois orageuses, sur la région de Tanger, les plaines Nord et Centre, l’Atlas, le Rif, l’Ouest de la Méditerranée, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès sont attendues ce lundi 5 décembre 2022.

La DGM prévoit également un temps assez froid sur les reliefs et le sud de l’Oriental avec gelées locales et quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas. Des rafales de vent assez fortes à fortes sur les plaines Nord et Centre, l’Oriental et l’Atlas sont aussi attendues.

Pour demain, mardi 6 décembre 2022, la DGM s’attend à des pluies et des orages sur la région de Tanger, le Rif, Loukkos et Gharb et des gouttes éparses sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès. Une persistance du temps assez froid sur les reliefs et le sud de l’Oriental avec gelées locales, des formations brumeuses sur le Centre et le Sud, des rafales de vent modéré sur les plaines Nord et le Rif et une légère baisse des températures du jour sont également anticipés.

La DGM rappelle, par ailleurs, que suite à l’affaiblissement de l’anticyclone des Açores (zone de haute pression centré sur l’Atlantique et s’étendant sur notre pays qui empêche les perturbations atmosphériques d'atteindre notre pays), la situation météorologique a connu un changement avec l’établissement d’un flux d’Ouest très humide, jeudi 1er et vendredi 2 décembre derniers.

Des pluies et parfois des orages avaient donc intéressé les régions Nord et Centre du pays, les reliefs de l’Atlas et le Rif, avec baisse des températures. Quelques chutes de neige avaient également intéressé les reliefs de l’Atlas au-delà de 1.800 mètres.