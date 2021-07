Baie d'Agadir, depuis la kasbah. Après le séisme de 1960, elle a été reconstruite 2 km plus au sud, sous la conduite des architectes Jean-François Zevaco, Elie Azagury, Pierre Coldefy, Claude Verdugo. Agadir est devenue une grande ville, plus de 420.000 habitants y vivaient en 2014.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 8 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Il fera chaud dans le Tafilalet et à l'extrême Sud du pays.

- Des nuages à basse altitude circuleront fréquemment ce matin et la nuit suivante près des côtes, et s'accompagneront de formations brumeuses par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans l’Atlas et l’Oriental et clair à peu nuageux ailleurs au Maroc.

- Rafales de vent assez fortes vers Tanger, d'Agadir à Tarfaya, dans le Tafilalet et les Provinces du Sud, chasse-sable par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 14°C à 20°C sur les reliefs, les côtes et les plaines atlantiques, de 27°C à 32°C dans le Tafilalet et là ’Est des Provinces DU Sud, de 20°C à 26°C DANS l’Oriental et de 17°C à 22°C ailleurs au Maroc.

- Températures maximales de l’ordre de 24°C à 30°C sur les côtes atlantiques, de 26°C à 32°C sur les reliefs et le littoral méditerranéen, de 30°C à 38°C dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, mais aussi dans le Rif, vers Oulmès, l’Oriental, et l’intérieur des Provinces du Sud et de 39°C à 45°C dans le Tafilalet et à l’extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit et au nord de Mehdia, agitée à forte ailleurs sur les côtes marocaines.