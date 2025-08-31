Société

Météo. Un temps chaud sur le Royaume et des vents forts sur les côtes en ce dimanche 31 août

La plage de Sidi Mghait, à 4 km d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/08/2025 à 06h03

Temps assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud, la matinée et la nuit.

– Nuages bas persistants sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et sur les côtes Sud.

– Température minimale de l’ordre de 12/17 °C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, et de 16/22 °C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes, et stable ou en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 août 2025 :

Oujda min 21 max 38

Bouarfa min 18 max 37

Al Hoceima min 23 max 31

Tétouan min 21 max 32

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 22 max 29

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 18 max 29

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 20 max 27

El Jadida min 20 max 26

Settat min 18 max 33

Safi min 20 max 30

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 20 max 37

Marrakech min 19 max 39

Meknès min 18 max 33

Fès min 20 max 35

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 24 max 39

Ouarzazate min 21 max 40

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 19 max 22

Laâyoune min 21 max 28

Es-Semara min 21 max 35

Dakhla min 19 max 27

Aousserd min 20 max 39

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 18 max 36.

















