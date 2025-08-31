Météo. Un temps chaud sur le Royaume et des vents forts sur les côtes en ce dimanche 31 août

La plage de Sidi Mghait, à 4 km d'Asilah.

Temps assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud, la matinée et la nuit.

– Nuages bas persistants sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et sur les côtes Sud.

– Température minimale de l’ordre de 12/17 °C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, et de 16/22 °C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes, et stable ou en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 août 2025 :

– Oujda min 21 max 38

– Bouarfa min 18 max 37

– Al Hoceima min 23 max 31

– Tétouan min 21 max 32

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 22 max 29

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 18 max 29

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 20 max 27

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 18 max 33

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 20 max 37

– Marrakech min 19 max 39

– Meknès min 18 max 33

– Fès min 20 max 35

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 24 max 39

– Ouarzazate min 21 max 40

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 19 max 22

– Laâyoune min 21 max 28

– Es-Semara min 21 max 35

– Dakhla min 19 max 27

– Aousserd min 20 max 39

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 18 max 36.