Météo. Un temps chaud sur le Royaume et des vents forts sur les côtes en ce dimanche 31 août

Temps assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud, la matinée et la nuit.
– Nuages bas persistants sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et sur les côtes Sud.
– Température minimale de l’ordre de 12/17 °C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, et de 16/22 °C partout ailleurs.
– Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes, et stable ou en légère baisse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 août 2025 :
– Oujda min 21 max 38
– Bouarfa min 18 max 37
– Al Hoceima min 23 max 31
– Tétouan min 21 max 32
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 22 max 29
– Tanger min 21 max 27
– Kénitra min 18 max 29
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 20 max 27
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 18 max 33
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 20 max 37
– Marrakech min 19 max 39
– Meknès min 18 max 33
– Fès min 20 max 35
– Ifrane min 17 max 31
– Taounate min 20 max 36
– Errachidia min 24 max 39
– Ouarzazate min 21 max 40
– Agadir min 18 max 27
– Essaouira min 19 max 22
– Laâyoune min 21 max 28
– Es-Semara min 21 max 35
– Dakhla min 19 max 27
– Aousserd min 20 max 39
– Lagouira min 21 max 30
– Midelt min 18 max 36.