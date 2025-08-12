Météo. Temps caniculaire sur de vastes régions ce mardi 12 août avec des vents forts à Tanger et dans le Sud

- Temps chaud à très chaud avec chergui sur les plaines Nord et Centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Nuages bas assez denses, le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruines locales près des côtes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces sahariennes.

- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 12 août 2025:

— Oujda min 22 / max 39

— Bouarfa min 19 / max 37

— Al Hoceima min 22 / max 35

— Tétouan min 22 / max 30

— Sebta min 22 / max 27

— Mellilia min 22 / max 29

— Tanger min 27 / max 36

— Kénitra min 26 / max 43

— Rabat min 26 / max 38

— Casablanca min 23 / max 34

— El Jadida min 19 / max 30

— Settat min 27 / max 43

— Safi min 19 / max 39

— Khouribga min 24 / max 43

— Béni Mellal min 28 / max 45

— Marrakech min 28 / max 45

— Meknès min 26 / max 44

— Fès min 27 / max 43

— Ifrane min 20 / max 35

— Taounate min 29 / max 43

— Errachidia min 26 / max 39

— Ouarzazate min 24 / max 39

— Agadir min 19 / max 35

— Essaouira min 19 / max 27

— Laâyoune min 19 / max 35

— Es-Semara min 26 / max 47

— Dakhla min 19 / max 26

— Aousserd min 23 / max 43

— Lagouira min 21 / max 27

— Midelt min 19 / max 36