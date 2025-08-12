Société

Météo. Temps caniculaire sur de vastes régions ce mardi 12 août avec des vents forts à Tanger et dans le Sud

Plage de Las cuevas, au sud d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 12 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/08/2025 à 06h04

- Temps chaud à très chaud avec chergui sur les plaines Nord et Centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Nuages bas assez denses, le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruines locales près des côtes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces sahariennes.

- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Pourquoi chaleur et orage tendent à s’enchaîner lors des canicules

Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 12 août 2025:

Oujda min 22 / max 39

Bouarfa min 19 / max 37

Al Hoceima min 22 / max 35

Tétouan min 22 / max 30

Sebta min 22 / max 27

Mellilia min 22 / max 29

Tanger min 27 / max 36

Kénitra min 26 / max 43

Rabat min 26 / max 38

Casablanca min 23 / max 34

El Jadida min 19 / max 30

Settat min 27 / max 43

Safi min 19 / max 39

Khouribga min 24 / max 43

Béni Mellal min 28 / max 45

Marrakech min 28 / max 45

Meknès min 26 / max 44

Fès min 27 / max 43

Ifrane min 20 / max 35

Taounate min 29 / max 43

Errachidia min 26 / max 39

Ouarzazate min 24 / max 39

Agadir min 19 / max 35

Essaouira min 19 / max 27

Laâyoune min 19 / max 35

Es-Semara min 26 / max 47

Dakhla min 19 / max 26

Aousserd min 23 / max 43

Lagouira min 21 / max 27

Midelt min 19 / max 36

Tourisme

Société

Société

Culture

Société

Société

Société

Société

