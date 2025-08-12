Météo. Temps caniculaire sur de vastes régions ce mardi 12 août avec des vents forts à Tanger et dans le Sud

- Temps chaud à très chaud avec chergui sur les plaines Nord et Centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.
- Nuages bas assez denses, le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruines locales près des côtes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces sahariennes.
- Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Pourquoi chaleur et orage tendent à s’enchaîner lors des canicules
Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 12 août 2025:
— Oujda min 22 / max 39
— Bouarfa min 19 / max 37
— Al Hoceima min 22 / max 35
— Tétouan min 22 / max 30
— Sebta min 22 / max 27
— Mellilia min 22 / max 29
— Tanger min 27 / max 36
— Kénitra min 26 / max 43
— Rabat min 26 / max 38
— Casablanca min 23 / max 34
— El Jadida min 19 / max 30
— Settat min 27 / max 43
— Safi min 19 / max 39
— Khouribga min 24 / max 43
— Béni Mellal min 28 / max 45
— Marrakech min 28 / max 45
— Meknès min 26 / max 44
— Fès min 27 / max 43
— Ifrane min 20 / max 35
— Taounate min 29 / max 43
— Errachidia min 26 / max 39
— Ouarzazate min 24 / max 39
— Agadir min 19 / max 35
— Essaouira min 19 / max 27
— Laâyoune min 19 / max 35
— Es-Semara min 26 / max 47
— Dakhla min 19 / max 26
— Aousserd min 23 / max 43
— Lagouira min 21 / max 27
— Midelt min 19 / max 36