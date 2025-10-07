Société

Météo. Températures stationnaires dans l’ensemble ce mardi 7 octobre, avec un temps assez chaud sur le sud

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 octobre 2025:

Le 07/10/2025 à 05h49

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le sud et quasi-stationnaire ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 octobre 2025 :

Oujda min 16 max 32

Bouarfa min 15 max 31

Al Hoceima min 16 max 26

Tétouan min 18 max 25

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 21 max 29

Kénitra min 18 max 27

Rabat min 17 max 25

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 20 max 24

Settat min 17 max 33

Safi min 17 max 28

Khouribga min 20 max 36

Béni Mellal min 21 max 35

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 20 max 35

Fès min 19 max 36

Ifrane min 15 max 27

Taounate min 23 max 38

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 17 max 32

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 16 max 26

Laâyoune min 20 max 31

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 22 max 40

Lagouira min 20 max 32

Midelt min 15 max 29

