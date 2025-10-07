Météo. Températures stationnaires dans l’ensemble ce mardi 7 octobre, avec un temps assez chaud sur le sud

La vallée de l'Ourika, dans le Haut Atlas, au sud-est de Marrakech.

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le sud et quasi-stationnaire ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 octobre 2025 :

– Oujda min 16 max 32

– Bouarfa min 15 max 31

– Al Hoceima min 16 max 26

– Tétouan min 18 max 25

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 21 max 29

– Kénitra min 18 max 27

– Rabat min 17 max 25

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 17 max 33

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 20 max 36

– Béni Mellal min 21 max 35

– Marrakech min 19 max 38

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 19 max 36

– Ifrane min 15 max 27

– Taounate min 23 max 38

– Errachidia min 18 max 32

– Ouarzazate min 17 max 32

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 16 max 26

– Laâyoune min 20 max 31

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 22 max 40

– Lagouira min 20 max 32

– Midelt min 15 max 29