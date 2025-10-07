Météo. Températures stationnaires dans l’ensemble ce mardi 7 octobre, avec un temps assez chaud sur le sud

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/23°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le sud et quasi-stationnaire ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 octobre 2025 :
– Oujda min 16 max 32
– Bouarfa min 15 max 31
– Al Hoceima min 16 max 26
– Tétouan min 18 max 25
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 21 max 29
– Kénitra min 18 max 27
– Rabat min 17 max 25
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 17 max 33
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 20 max 36
– Béni Mellal min 21 max 35
– Marrakech min 19 max 38
– Meknès min 20 max 35
– Fès min 19 max 36
– Ifrane min 15 max 27
– Taounate min 23 max 38
– Errachidia min 18 max 32
– Ouarzazate min 17 max 32
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 16 max 26
– Laâyoune min 20 max 31
– Es-Semara min 18 max 37
– Dakhla min 20 max 26
– Aousserd min 22 max 40
– Lagouira min 20 max 32
– Midelt min 15 max 29