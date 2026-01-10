Société

Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce samedi 10 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

Le lac d'Ifni se trouve dans le Parc National du Toubkal, qui s'étend sur 100.000 hectares dans le Haut Atlas. 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 janvier 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/01/2026 à 06h01

- Temps assez froid à localement froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.

- Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb avec faibles ondées éparses ou bruine.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et sud, les plateaux de phosphates, l’Oriental et Rhamna.

- Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de -7/-2°C sur l’Atlas, de -1/3°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 9/12°C sur le Nord-Ouest du pays, près des côtes et sur l’extrême Sud du Royaume, et de 04/08°C partout ailleurs.

- Températures journalières en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :

Oujda min 6 max 15

Bouarfa min 0 max 12

Al Hoceima min 10 max 14

Tétouan min 8 max 14

Sebta min 12 max 14

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 10 max 14

Kénitra min 7 max 16

Rabat min 7 max 16

Casablanca min 7 max 16

El Jadida min 5 max 17

Settat min 5 max 16

Safi min 3 max 19

Khouribga min 1 max 14

Béni Mellal min 5 max 15

Marrakech min 3 max 19

Meknès min 5 max 14

Fès min 5 max 14

Ifrane min –2 max 8

Taounate min 7 max 14

Errachidia min 4 max 16

Ouarzazate min 2 max 16

Agadir min 6 max 18

Essaouira min 10 max 19

Laâyoune min 7 max 22

Es-Semara min 6 max 20

Dakhla min 12 max 23

Aousserd min 6 max 22

Lagouira min 10 max 24

Midelt min 0 max 13

