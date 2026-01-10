Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce samedi 10 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

- Temps assez froid à localement froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.
- Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb avec faibles ondées éparses ou bruine.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et sud, les plateaux de phosphates, l’Oriental et Rhamna.
- Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays.
- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
- Températures minimales de l’ordre de -7/-2°C sur l’Atlas, de -1/3°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 9/12°C sur le Nord-Ouest du pays, près des côtes et sur l’extrême Sud du Royaume, et de 04/08°C partout ailleurs.
- Températures journalières en légère hausse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :
– Oujda min 6 max 15
– Bouarfa min 0 max 12
– Al Hoceima min 10 max 14
– Tétouan min 8 max 14
– Sebta min 12 max 14
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 10 max 14
– Kénitra min 7 max 16
– Rabat min 7 max 16
– Casablanca min 7 max 16
– El Jadida min 5 max 17
– Settat min 5 max 16
– Safi min 3 max 19
– Khouribga min 1 max 14
– Béni Mellal min 5 max 15
– Marrakech min 3 max 19
– Meknès min 5 max 14
– Fès min 5 max 14
– Ifrane min –2 max 8
– Taounate min 7 max 14
– Errachidia min 4 max 16
– Ouarzazate min 2 max 16
– Agadir min 6 max 18
– Essaouira min 10 max 19
– Laâyoune min 7 max 22
– Es-Semara min 6 max 20
– Dakhla min 12 max 23
– Aousserd min 6 max 22
– Lagouira min 10 max 24
– Midelt min 0 max 13