Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce samedi 10 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

Le lac d'Ifni se trouve dans le Parc National du Toubkal, qui s'étend sur 100.000 hectares dans le Haut Atlas. . DR

- Temps assez froid à localement froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.

- Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb avec faibles ondées éparses ou bruine.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et sud, les plateaux de phosphates, l’Oriental et Rhamna.

- Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de -7/-2°C sur l’Atlas, de -1/3°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 9/12°C sur le Nord-Ouest du pays, près des côtes et sur l’extrême Sud du Royaume, et de 04/08°C partout ailleurs.

- Températures journalières en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :

– Oujda min 6 max 15

– Bouarfa min 0 max 12

– Al Hoceima min 10 max 14

– Tétouan min 8 max 14

– Sebta min 12 max 14

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 10 max 14

– Kénitra min 7 max 16

– Rabat min 7 max 16

– Casablanca min 7 max 16

– El Jadida min 5 max 17

– Settat min 5 max 16

– Safi min 3 max 19

– Khouribga min 1 max 14

– Béni Mellal min 5 max 15

– Marrakech min 3 max 19

– Meknès min 5 max 14

– Fès min 5 max 14

– Ifrane min –2 max 8

– Taounate min 7 max 14

– Errachidia min 4 max 16

– Ouarzazate min 2 max 16

– Agadir min 6 max 18

– Essaouira min 10 max 19

– Laâyoune min 7 max 22

– Es-Semara min 6 max 20

– Dakhla min 12 max 23

– Aousserd min 6 max 22

– Lagouira min 10 max 24

– Midelt min 0 max 13