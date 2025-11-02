Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 2 novembre, avec des averses attendues sur le détroit

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et Oulmès, les Hauts plateaux, le Saiss et les côtes nord des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur le Tangérois.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 05/12 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/25 °C sur les provinces sahariennes et de 13/19 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les Hauts plateaux orientaux, l’Atlas et le nord-ouest du pays, et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tan-Tan et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 novembre 2025:

– Oujda min 13 max 26

– Bouarfa min 09 max 25

– Al Hoceima min 16 max 24

– Tétouan min 15 max 24

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 19 max 23

– Tanger min 14 max 22

– Kénitra min 15 max 25

– Rabat min 11 max 24

– Casablanca min 15 max 23

– El Jadida min 12 max 23

– Settat min 15 max 26

– Safi min 15 max 28

– Khouribga min 13 max 25

– Béni Mellal min 13 max 25

– Marrakech min 13 max 29

– Meknès min 15 max 24

– Fès min 15 max 24

– Ifrane min 09 max 18

– Taounate min 16 max 25

– Errachidia min 12 max 29

– Ouarzazate min 11 max 29

– Agadir min 15 max 27

– Essaouira min 14 max 27

– Laâyoune min 17 max 39

– Es-Semara min 21 max 39

– Dakhla min 18 max 30

– Aousserd min 25 max 40

– Lagouira min 19 max 34

– Midelt min 10 max 22.