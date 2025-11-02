Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 2 novembre, avec des averses attendues sur le détroit

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 novembre 2025:

Formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et Oulmès, les Hauts plateaux, le Saiss et les côtes nord des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur le Tangérois.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 05/12 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/25 °C sur les provinces sahariennes et de 13/19 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les Hauts plateaux orientaux, l’Atlas et le nord-ouest du pays, et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tan-Tan et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 novembre 2025:

Oujda min 13 max 26

Bouarfa min 09 max 25

Al Hoceima min 16 max 24

Tétouan min 15 max 24

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 19 max 23

Tanger min 14 max 22

Kénitra min 15 max 25

Rabat min 11 max 24

Casablanca min 15 max 23

El Jadida min 12 max 23

Settat min 15 max 26

Safi min 15 max 28

Khouribga min 13 max 25

Béni Mellal min 13 max 25

Marrakech min 13 max 29

Meknès min 15 max 24

Fès min 15 max 24

Ifrane min 09 max 18

Taounate min 16 max 25

Errachidia min 12 max 29

Ouarzazate min 11 max 29

Agadir min 15 max 27

Essaouira min 14 max 27

Laâyoune min 17 max 39

Es-Semara min 21 max 39

Dakhla min 18 max 30

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 19 max 34

Midelt min 10 max 22.

