Météo. Températures en légère baisse ce mardi 27 janvier, avec des averses sur une grande partie du Nord et de l’Est

Le Moyen-Atlas.. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 27 janvier 2026:

Le 27/01/2026 à 05h55

- Pluies et averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Gharb, l’Ouest de la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Saïs.

- Ciel souvent nuageux avec pluies éparses sur le Saïss, le Moyen et Haut Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

- Flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les hauts plateaux avec gelée et verglas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, les plaines nord et centre, l’Oriental et l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -4/2°C sur l’Atlas, de 2/8°C sur le Rif, les hauts plateaux, le Souss, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 12/18°C sur l’extrême Sud du pays et près des côtes et de 8/12°C partout ailleurs.

- Température journalière en hausse sur l’Oriental, le sud-est et le sud du pays et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, agitée à forte au Nord de la Tan-Tan devenant forte à très forte le matin au Nord de Safi et peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 27 janvier 2026:

Oujda min 9 max 19

Bouarfa min 5 max 17

Al Hoceima min 8 max 18

Tétouan min 12 max 14

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 11 max 18

Tanger min 13 max 15

Kénitra min 13 max 15

Rabat min 13 max 15

Casablanca min 14 max 16

El Jadida min 13 max 16

Settat min 11 max 14

Safi min 14 max 16

Khouribga min 6 max 12

Béni Mellal min 3 max 17

Marrakech min 6 max 20

Meknès min 6 max 14

Fès min 7 max 16

Ifrane min 3 max 7

Taounate min 9 max 14

Errachidia min 5 max 19

Ouarzazate min 4 max 21

Agadir min 9 max 18

Essaouira min 13 max 17

Laâyoune min 6 max 22

Es-Semara min 9 max 23

Dakhla min 11 max 24

Aousserd min 15 max 29

Lagouira min 14 max 26

Midelt min 3 max 14

