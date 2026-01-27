Météo. Températures en légère baisse ce mardi 27 janvier, avec des averses sur une grande partie du Nord et de l’Est

- Pluies et averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Gharb, l’Ouest de la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Saïs.

- Ciel souvent nuageux avec pluies éparses sur le Saïss, le Moyen et Haut Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

- Flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les hauts plateaux avec gelée et verglas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, les plaines nord et centre, l’Oriental et l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -4/2°C sur l’Atlas, de 2/8°C sur le Rif, les hauts plateaux, le Souss, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 12/18°C sur l’extrême Sud du pays et près des côtes et de 8/12°C partout ailleurs.

- Température journalière en hausse sur l’Oriental, le sud-est et le sud du pays et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, agitée à forte au Nord de la Tan-Tan devenant forte à très forte le matin au Nord de Safi et peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 27 janvier 2026:

– Oujda min 9 max 19

– Bouarfa min 5 max 17

– Al Hoceima min 8 max 18

– Tétouan min 12 max 14

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 11 max 18

– Tanger min 13 max 15

– Kénitra min 13 max 15

– Rabat min 13 max 15

– Casablanca min 14 max 16

– El Jadida min 13 max 16

– Settat min 11 max 14

– Safi min 14 max 16

– Khouribga min 6 max 12

– Béni Mellal min 3 max 17

– Marrakech min 6 max 20

– Meknès min 6 max 14

– Fès min 7 max 16

– Ifrane min 3 max 7

– Taounate min 9 max 14

– Errachidia min 5 max 19

– Ouarzazate min 4 max 21

– Agadir min 9 max 18

– Essaouira min 13 max 17

– Laâyoune min 6 max 22

– Es-Semara min 9 max 23

– Dakhla min 11 max 24

– Aousserd min 15 max 29

– Lagouira min 14 max 26

– Midelt min 3 max 14