Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce jeudi 29 mai, avec des orages localisés sur l’Atlas

Temps chaud sur les plaines du Nord, les plaines intérieures du Centre, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

— Ondées ou averses orageuses locales attendues sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que sur l’Oriental. Temps généralement stable avec un ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

— Rafales de vent assez fortes prévues sur le Tangérois, l’Atlas et l’Oriental.

— Températures minimales de l’ordre de 09 à 16°C sur l’Atlas, et de 19 à 24°C ailleurs.

— Températures maximales de 36 à 41°C sur les régions intérieures du Nord et du Centre, de 31 à 35°C sur les côtes atlantiques nord et centre, et de 25 à 29°C dans les autres régions.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 mai 2025:

— Oujda min 20 max 37

— Bouarfa min 21 max 34

— Al Hoceima min 19 max 30

— Tétouan min 17 max 26

— Sebta min 17 max 25

— Mellilia min 17 max 27

— Tanger min 21 max 34

— Kénitra min 22 max 41

— Rabat min 22 max 39

— Casablanca min 20 max 30

— El Jadida min 19 max 25

— Settat min 24 max 39

— Safi min 17 max 19

— Khouribga min 22 max 38

— Béni Mellal min 24 max 39

— Marrakech min 21 max 39

— Meknès min 22 max 42

— Fès min 22 max 41

— Ifrane min 13 max 30

— Taounate min 26 max 39

— Errachidia min 23 max 34

— Ouarzazate min 20 max 36

— Agadir min 17 max 21

— Essaouira min 17 max 21

— Laâyoune min 19 max 29

— Es-Semara min 19 max 36

— Dakhla min 17 max 25

— Aousserd min 25 max 39

— Lagouira min 19 max 28

— Midelt min 16 max 31.