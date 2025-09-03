Société

Météo. Températures en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud ce mercredi 3 septembre

Oued Souss, près de Taroudant, dans la région Souss-Massa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 2 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/09/2025 à 05h59

- Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Température du jour en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud du pays.

- Températures minimales de l’ordre de 20/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22°C partout ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 septembre 2025:

Oujda min 17 max 36

Bouarfa min 21 max 38

Al Hoceima min 21 max 29

Tétouan min 18 max 28

Sebta min 19 max 25

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 16 max 30

Rabat min 17 max 25

Casablanca min 17 max 25

El Jadida min 18 max 26

Settat min 15 max 33

Safi min 15 max 30

Khouribga min 15 max 33

Béni Mellal min 19 max 35

Marrakech min 17 max 38

Meknès min 18 max 34

Fès min 18 max 35

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 20 max 39

Errachidia min 25 max 40

Ouarzazate min 20 max 41

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 16 max 32

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 22 max 43

Lagouira min 21 max 31

Midelt min 16 max 35

