Météo. Températures en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud ce mercredi 3 septembre

Oued Souss, près de Taroudant, dans la région Souss-Massa.

- Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Température du jour en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud du pays.

- Températures minimales de l’ordre de 20/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22°C partout ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 septembre 2025:

– Oujda min 17 max 36

– Bouarfa min 21 max 38

– Al Hoceima min 21 max 29

– Tétouan min 18 max 28

– Sebta min 19 max 25

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 16 max 30

– Rabat min 17 max 25

– Casablanca min 17 max 25

– El Jadida min 18 max 26

– Settat min 15 max 33

– Safi min 15 max 30

– Khouribga min 15 max 33

– Béni Mellal min 19 max 35

– Marrakech min 17 max 38

– Meknès min 18 max 34

– Fès min 18 max 35

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 20 max 39

– Errachidia min 25 max 40

– Ouarzazate min 20 max 41

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 16 max 32

– Es-Semara min 18 max 38

– Dakhla min 17 max 28

– Aousserd min 22 max 43

– Lagouira min 21 max 31

– Midelt min 16 max 35