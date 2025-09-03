Météo. Températures en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud ce mercredi 3 septembre

- Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
- Température du jour en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud du pays.
- Températures minimales de l’ordre de 20/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22°C partout ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 septembre 2025:
– Oujda min 17 max 36
– Bouarfa min 21 max 38
– Al Hoceima min 21 max 29
– Tétouan min 18 max 28
– Sebta min 19 max 25
– Mellilia min 19 max 25
– Tanger min 20 max 28
– Kénitra min 16 max 30
– Rabat min 17 max 25
– Casablanca min 17 max 25
– El Jadida min 18 max 26
– Settat min 15 max 33
– Safi min 15 max 30
– Khouribga min 15 max 33
– Béni Mellal min 19 max 35
– Marrakech min 17 max 38
– Meknès min 18 max 34
– Fès min 18 max 35
– Ifrane min 17 max 31
– Taounate min 20 max 39
– Errachidia min 25 max 40
– Ouarzazate min 20 max 41
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 16 max 32
– Es-Semara min 18 max 38
– Dakhla min 17 max 28
– Aousserd min 22 max 43
– Lagouira min 21 max 31
– Midelt min 16 max 35