Société

Météo. Températures en hausse sur le centre et le sud ce mercredi 22 octobre, temps chaud sur le sud

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/10/2025 à 05h58

- Temps relativement chaud sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits ou bruine locale sur les plaines atlantiques, le Saiss, Oulmès et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses en particulier la matinée sur la région de Tanger.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Est de la Méditerranée et les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les régions Centre et Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Larache et Tan-Tan et peu agité le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 octobre 2025:

Oujda min 15 max 29

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceima min 19 max 26

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 20 max 24

Kénitra min 15 max 25

Rabat min 14 max 25

Casablanca min 19 max 23

El Jadida min 20 max 24

Settat min 16 max 28

Safi min 18 max 30

Khouribga min 12 max 28

Béni Mellal min 16 max 30

Marrakech min 15 max 33

Meknès min 15 max 26

Fès min 14 max 27

Ifrane min 7 max 23

Taounate min 16 max 27

Errachidia min 17 max 31

Ouarzazate min 16 max 31

Agadir min 17 max 22

Essaouira min 18 max 28

Laâyoune min 18 max 31

Es-Semara min 19 max 32

Dakhla min 16 max 28

Aousserd min 23 max 39

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 12 max 28

#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

