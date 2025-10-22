Météo. Températures en hausse sur le centre et le sud ce mercredi 22 octobre, temps chaud sur le sud

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). . DR

- Temps relativement chaud sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits ou bruine locale sur les plaines atlantiques, le Saiss, Oulmès et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses en particulier la matinée sur la région de Tanger.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Est de la Méditerranée et les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les régions Centre et Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Larache et Tan-Tan et peu agité le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 octobre 2025:

– Oujda min 15 max 29

– Bouarfa min 16 max 29

– Al Hoceima min 19 max 26

– Tétouan min 17 max 26

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 20 max 24

– Kénitra min 15 max 25

– Rabat min 14 max 25

– Casablanca min 19 max 23

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 16 max 28

– Safi min 18 max 30

– Khouribga min 12 max 28

– Béni Mellal min 16 max 30

– Marrakech min 15 max 33

– Meknès min 15 max 26

– Fès min 14 max 27

– Ifrane min 7 max 23

– Taounate min 16 max 27

– Errachidia min 17 max 31

– Ouarzazate min 16 max 31

– Agadir min 17 max 22

– Essaouira min 18 max 28

– Laâyoune min 18 max 31

– Es-Semara min 19 max 32

– Dakhla min 16 max 28

– Aousserd min 23 max 39

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 12 max 28