Météo. Températures en hausse sur le centre et le sud ce mercredi 22 octobre, temps chaud sur le sud

- Temps relativement chaud sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits ou bruine locale sur les plaines atlantiques, le Saiss, Oulmès et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.
- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses en particulier la matinée sur la région de Tanger.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Est de la Méditerranée et les côtes Centre.
- Température minimale de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur les régions Centre et Sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Larache et Tan-Tan et peu agité le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 octobre 2025:
– Oujda min 15 max 29
– Bouarfa min 16 max 29
– Al Hoceima min 19 max 26
– Tétouan min 17 max 26
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 20 max 23
– Tanger min 20 max 24
– Kénitra min 15 max 25
– Rabat min 14 max 25
– Casablanca min 19 max 23
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 16 max 28
– Safi min 18 max 30
– Khouribga min 12 max 28
– Béni Mellal min 16 max 30
– Marrakech min 15 max 33
– Meknès min 15 max 26
– Fès min 14 max 27
– Ifrane min 7 max 23
– Taounate min 16 max 27
– Errachidia min 17 max 31
– Ouarzazate min 16 max 31
– Agadir min 17 max 22
– Essaouira min 18 max 28
– Laâyoune min 18 max 31
– Es-Semara min 19 max 32
– Dakhla min 16 max 28
– Aousserd min 23 max 39
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 12 max 28