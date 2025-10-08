Société

Météo. Températures du jour en baisse sur les régions nord ce mercredi 8 octobre, et en hausse sur le sud-est et l’extrême sud

La plage Porto Rico

La plage Porto Rico . Lil Planet

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/10/2025 à 05h54

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses par endroit sur les plateaux de phosphates et les côtes Centre.

- Nuages bas assez denses avec bruines locale sur les côtes Nord.

- Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/27°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.

Lire aussi : Inondations: le Maroc dans le top 10 africain des pays les plus vulnérables

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 octobre 2025 :

Oujda min 17 max 34

Bouarfa min 15 max 32

Al Hoceima min 19 max 25

Tétouan min 19 max 25

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 18 max 25

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 19 max 25

Rabat min 19 max 24

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 20 max 24

Settat min 17 max 29

Safi min 19 max 27

Khouribga min 15 max 31

Béni Mellal min 20 max 35

Marrakech min 18 max 34

Meknès min 16 max 28

Fès min 16 max 29

Ifrane min 12 max 26

Taounate min 18 max 29

Errachidia min 19 max 32

Ouarzazate min 16 max 33

Agadir min 18 max 30

Essaouira min 18 max 21

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 20 max 39

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 21 max 41

Lagouira min 19 max 30

Midelt min 16 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/10/2025 à 05h54
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le Maroc élu vice-président de la Conférence de l’ONU sur les Océans

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Imlil, l’échappée belle au cœur des montagnes

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Pourquoi voyager au Maroc sera de plus en plus facile, selon Le Figaro

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le Maroc et son désert, terres d’inspiration pour Giorgio Armani

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Sidi Ifni: l’écrin océanique des vents et des montagnes

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Diapo. Découverte. Tafedna, un petit coin de paradis à une heure d’Essaouira

Articles les plus lus

1
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
2
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
3
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
4
Alger et le Polisario, Game over!
5
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
6
Et maintenant
7
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
8
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
Revues de presse

Voir plus