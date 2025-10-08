Météo. Températures du jour en baisse sur les régions nord ce mercredi 8 octobre, et en hausse sur le sud-est et l’extrême sud

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses par endroit sur les plateaux de phosphates et les côtes Centre.
- Nuages bas assez denses avec bruines locale sur les côtes Nord.
- Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/27°C partout ailleurs.
- Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 octobre 2025 :
– Oujda min 17 max 34
– Bouarfa min 15 max 32
– Al Hoceima min 19 max 25
– Tétouan min 19 max 25
– Sebta min 19 max 23
– Mellilia min 18 max 25
– Tanger min 20 max 25
– Kénitra min 19 max 25
– Rabat min 19 max 24
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 17 max 29
– Safi min 19 max 27
– Khouribga min 15 max 31
– Béni Mellal min 20 max 35
– Marrakech min 18 max 34
– Meknès min 16 max 28
– Fès min 16 max 29
– Ifrane min 12 max 26
– Taounate min 18 max 29
– Errachidia min 19 max 32
– Ouarzazate min 16 max 33
– Agadir min 18 max 30
– Essaouira min 18 max 21
– Laâyoune min 20 max 34
– Es-Semara min 20 max 39
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 21 max 41
– Lagouira min 19 max 30
– Midelt min 16 max 28