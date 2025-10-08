Météo. Températures du jour en baisse sur les régions nord ce mercredi 8 octobre, et en hausse sur le sud-est et l’extrême sud

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses par endroit sur les plateaux de phosphates et les côtes Centre.

- Nuages bas assez denses avec bruines locale sur les côtes Nord.

- Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/27°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.

Lire aussi : Inondations: le Maroc dans le top 10 africain des pays les plus vulnérables

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 octobre 2025 :

– Oujda min 17 max 34

– Bouarfa min 15 max 32

– Al Hoceima min 19 max 25

– Tétouan min 19 max 25

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 18 max 25

– Tanger min 20 max 25

– Kénitra min 19 max 25

– Rabat min 19 max 24

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 17 max 29

– Safi min 19 max 27

– Khouribga min 15 max 31

– Béni Mellal min 20 max 35

– Marrakech min 18 max 34

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 16 max 29

– Ifrane min 12 max 26

– Taounate min 18 max 29

– Errachidia min 19 max 32

– Ouarzazate min 16 max 33

– Agadir min 18 max 30

– Essaouira min 18 max 21

– Laâyoune min 20 max 34

– Es-Semara min 20 max 39

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 21 max 41

– Lagouira min 19 max 30

– Midelt min 16 max 28