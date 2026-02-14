Société

Météo. Pluies et orages sur les côtes, chutes de neige en montagne et rafales généralisées ce samedi 14 février

Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 14 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/02/2026 à 05h41

- Pluies et averses avec risque d’orages sur le Rif, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas, ses plaines Ouest voisines et le nord de l’Oriental.

- Pluies éparses sur le Tangérois, Lokkous, le Gharb, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et le sud de l’Oriental.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.- Températures minimales de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/00°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 10/19°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse.

- Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et fortes rafales de vent de vendredi à samedi au Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 février 2026:

Oujda min 7 max 10

Bouarfa min 6 max 9

Al Hoceima min 9 max 14

Tétouan min 11 max 14

Sebta min 10 max 14

Mellilia min 12 max 14

Tanger min 11 max 14

Kénitra min 12 max 15

Rabat min 13 max 15

Casablanca min 13 max 15

El Jadida min 14 max 16

Settat min 09 max 13

Safi min 12 max 17

Khouribga min 4 max 11

Béni Mellal min 8 max 10

Marrakech min 8 max 16

Meknès min 6 max 11

Fès min 7 max 12

Ifrane min -2 max 1

Taounate min 7 max 13

Errachidia min 6 max 12

Ouarzazate min 7 max 16

Agadir min 13 max 21

Essaouira min 12 max 18

Laâyoune min 13 max 21

Es-Semara min 13 max 23

Dakhla min 12 max 24

Aousserd min 11 max 25

Lagouira min 16 max 24

Midelt min 2 max 6.

