Météo. Pluies et orages sur les côtes, chutes de neige en montagne et rafales généralisées ce samedi 14 février

- Pluies et averses avec risque d’orages sur le Rif, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas, ses plaines Ouest voisines et le nord de l’Oriental.

- Pluies éparses sur le Tangérois, Lokkous, le Gharb, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et le sud de l’Oriental.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.- Températures minimales de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/00°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 10/19°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse.

- Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 février 2026:

– Oujda min 7 max 10

– Bouarfa min 6 max 9

– Al Hoceima min 9 max 14

– Tétouan min 11 max 14

– Sebta min 10 max 14

– Mellilia min 12 max 14

– Tanger min 11 max 14

– Kénitra min 12 max 15

– Rabat min 13 max 15

– Casablanca min 13 max 15

– El Jadida min 14 max 16

– Settat min 09 max 13

– Safi min 12 max 17

– Khouribga min 4 max 11

– Béni Mellal min 8 max 10

– Marrakech min 8 max 16

– Meknès min 6 max 11

– Fès min 7 max 12

– Ifrane min -2 max 1

– Taounate min 7 max 13

– Errachidia min 6 max 12

– Ouarzazate min 7 max 16

– Agadir min 13 max 21

– Essaouira min 12 max 18

– Laâyoune min 13 max 21

– Es-Semara min 13 max 23

– Dakhla min 12 max 24

– Aousserd min 11 max 25

– Lagouira min 16 max 24

– Midelt min 2 max 6.