Météo. Pluies et orages sur les côtes, chutes de neige en montagne et rafales généralisées ce samedi 14 février

- Pluies et averses avec risque d’orages sur le Rif, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas, ses plaines Ouest voisines et le nord de l’Oriental.
- Pluies éparses sur le Tangérois, Lokkous, le Gharb, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et le sud de l’Oriental.
- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.
- Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.- Températures minimales de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/00°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 10/19°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse.
- Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 février 2026:
– Oujda min 7 max 10
– Bouarfa min 6 max 9
– Al Hoceima min 9 max 14
– Tétouan min 11 max 14
– Sebta min 10 max 14
– Mellilia min 12 max 14
– Tanger min 11 max 14
– Kénitra min 12 max 15
– Rabat min 13 max 15
– Casablanca min 13 max 15
– El Jadida min 14 max 16
– Settat min 09 max 13
– Safi min 12 max 17
– Khouribga min 4 max 11
– Béni Mellal min 8 max 10
– Marrakech min 8 max 16
– Meknès min 6 max 11
– Fès min 7 max 12
– Ifrane min -2 max 1
– Taounate min 7 max 13
– Errachidia min 6 max 12
– Ouarzazate min 7 max 16
– Agadir min 13 max 21
– Essaouira min 12 max 18
– Laâyoune min 13 max 21
– Es-Semara min 13 max 23
– Dakhla min 12 max 24
– Aousserd min 11 max 25
– Lagouira min 16 max 24
– Midelt min 2 max 6.