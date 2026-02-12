Épisode pluvieux à venir: voici les régions où les cumuls seront les plus élevés

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq. Fadel Senna / AFP

Lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, ce mercredi 11 février, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a indiqué que des précipitations comprises entre 40 et 60 mm sont prévues dans le bassin du Loukkos. Jeudi, le temps sera nuageux sur l’extrême nord-ouest avec quelques averses éparses, avant un épisode plus généralisé vendredi.

Selon les prévisions, les cumuls atteindront entre 30 et 60 mm dans l’extrême nord-ouest, 15 à 30 mm dans les régions du Gharb et du Saïss, et 5 à 15 mm entre Rabat et El Jadida.

D’autant que le pays sort à peine d’une séquence pluviométrique d’une intensité rare, comme le décrit Houcine Youaabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), pour qui le Maroc a vécu «un début d’hiver exceptionnel en termes de précipitations».

En cause: la formation de rivières atmosphériques ayant transporté d’importantes quantités d’humidité depuis les régions tropicales vers le nord du Maroc. Ces flux ont favorisé une succession de dépressions intenses, dont les tempêtes Marta et Leonardo.

La tempête Leonardo, qui a concerné le pays mercredi 4 février, a généré des cumuls atteignant 130 mm en 24 heures dans certaines zones du Rif et du bassin du Loukkos. À Tanger, 142 mm ont été enregistrés en seulement 48 heures, l’équivalent d’un mois et demi à deux mois de pluie concentré en deux jours.

Quelques jours auparavant, la dépression Marta avait déjà laissé des traces, avec plus de 92 mm relevés en 24 heures à Tanger. Entre le 1er et le 9 février, la ville a enregistré près de 398 mm de précipitations, soit presque quatre fois la moyenne mensuelle habituelle de février, estimée à environ 80 mm.

Le phénomène ne s’est pas limité au détroit. Dans le bassin du Loukkos et l’ouest du Rif, les cumuls enregistrés depuis septembre atteignent des niveaux rarement observés. Tanger totalise près de 1.500 mm depuis le début de la saison, tandis que Kénitra avoisine les 762 mm. Dans plusieurs secteurs, les précipitations cumulées depuis septembre dépassent trois à quatre fois celles d’une année normale.

Des pluies modérées avant le retour de la stabilité

Pour les prochains jours, la DGM prévoit un épisode moins intense que ceux de la semaine passée. Jeudi et samedi connaîtront des éclaircies, malgré l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire jeudi, dont l’impact devrait rester faible à modéré dans la plupart des régions.

En allant vers le Sud, les précipitations seront nettement plus faibles. Les régions méridionales ne devraient plus enregistrer de pluie après dimanche. Dès le début de la semaine prochaine, l’anticyclone des Açores devrait se réinstaller progressivement, favorisant un temps stable à l’échelle nationale.

Les précipitations ne seront pas aussi abondantes que celles observées ces dernières semaines, car les dépressions précédentes étaient particulièrement puissantes. Après les pluies prévues vendredi et samedi, de larges éclaircies sont attendues grâce au retour de l’anticyclone, note Houcine Youaabed.