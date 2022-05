En 2020, pour la troisième année consécutive, Tanger Med a été le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée et le premier port à conteneurs en Afrique. Relié à plus de 180 ports dans le monde, près de 1 100 entreprises y sont installées.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 mai 2022.

- Le temps deviendra relativement chaud à l'intérieur des terres au Sahara, y compris à l’extrême sud-est, ainsi que par endroits dans la plaine du Saïss, à l’intérieur des terres dans la plaine du Gharb et dans le nord de l’Oriental.

- Des pluies ou des averses s’accompagneront d’orages et d’un risque de chute de grêle par endroits dans la chaîne de l’Atlas, la plaine du Saïss, les plateaux de Zaïane et du Tadla, la plaine du Souss et le Haouz, le Tafilalet, mais aussi dans la chaîne du Rif et par endroits dans les régions au nord du Royaume.

- Faibles pluies éparses et orages localisés par endroits à Tanger et sa région, dans l’Oriental et le nord du Sahara.

- Quelques formations brumeuses circuleront par endroits le long des côtes méditerranéennes et atlantiques.

- Chasse-sable par endroits dans le Tafilalet, le sud de l’Oriental et les plaines du Souss et du Haouz.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits dans l’Atlas, la plaine du Souss et celle du Haouz, le Tafilalet, le sud de l’Oriental et à Tanger et sa région.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, de même qu’entre Tanger et Tarfaya ainsi qu’entre Dakhla et Lagouira, et agitée partout ailleurs le long des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 12 mai 2022.

Oujda : min (+14°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+15°C) ; max (+29°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+22°C)

Melilla : min (+16°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+17°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+30°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+30°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+16°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+31°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+36°C)

Fès : min (+15°C) ; max (+36°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+28°C)

Taounate : min (+21°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+20°C) ; max (+30°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+27°C).