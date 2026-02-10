Société

Météo. Pluies, averses et vents forts sur le Nord, avec des températures en hausse sur le pays ce mardi 10 février

La ville d'Errachidia, connue pour ses remparts et ses montagnes rouges.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 10 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/02/2026 à 05h57

- Temps nuageux avec pluies ou averses locales sur le Rif, le Tangérois et Loukkos.

- Temps passagèrement nuageux avec bruines sur les plaines Atlantiques nord et le Saiss.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, le Moyen Atlas, l’Oriental et les côtes sud.

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Températures minimales de l’ordre de -5/0°C sur l’Atlas, de 7/12°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au sud de Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 février 2026:

Oujda min 13 max 18

Bouarfa min 5 max 20

Al Hoceima min 14 max 18

Tétouan min 15 max 17

Sebta min 16 max 17

Melilla min 16 max 18

Tanger min 15 max 17

Kénitra min 14 max 18

Rabat min 14 max 18

Casablanca min 14 max 19

El Jadida min 15 max 18

Settat min 9 max 20

Safi min 14 max 21

Khouribga min 10 max 21

Béni Mellal min 9 max 21

Marrakech min 10 max 23

Meknès min 12 max 19

Fès min 14 max 19

Ifrane min 7 max 11

Taounate min 14 max 16

Errachidia min 10 max 24

Ouarzazate min 8 max 23

Agadir min 14 max 19

Essaouira min 14 max 21

Laâyoune min 15 max 27

Es-Semara min 16 max 29

Dakhla min 13 max 22

Aousserd min 13 max 31

Lagouira min 14 max 26

Midelt min 9 max 18

