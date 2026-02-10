Météo. Pluies, averses et vents forts sur le Nord, avec des températures en hausse sur le pays ce mardi 10 février

La ville d'Errachidia, connue pour ses remparts et ses montagnes rouges. . DR

- Temps nuageux avec pluies ou averses locales sur le Rif, le Tangérois et Loukkos.

- Temps passagèrement nuageux avec bruines sur les plaines Atlantiques nord et le Saiss.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, le Moyen Atlas, l’Oriental et les côtes sud.

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Températures minimales de l’ordre de -5/0°C sur l’Atlas, de 7/12°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au sud de Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 février 2026:

– Oujda min 13 max 18

– Bouarfa min 5 max 20

– Al Hoceima min 14 max 18

– Tétouan min 15 max 17

– Sebta min 16 max 17

– Melilla min 16 max 18

– Tanger min 15 max 17

– Kénitra min 14 max 18

– Rabat min 14 max 18

– Casablanca min 14 max 19

– El Jadida min 15 max 18

– Settat min 9 max 20

– Safi min 14 max 21

– Khouribga min 10 max 21

– Béni Mellal min 9 max 21

– Marrakech min 10 max 23

– Meknès min 12 max 19

– Fès min 14 max 19

– Ifrane min 7 max 11

– Taounate min 14 max 16

– Errachidia min 10 max 24

– Ouarzazate min 8 max 23

– Agadir min 14 max 19

– Essaouira min 14 max 21

– Laâyoune min 15 max 27

– Es-Semara min 16 max 29

– Dakhla min 13 max 22

– Aousserd min 13 max 31

– Lagouira min 14 max 26

– Midelt min 9 max 18