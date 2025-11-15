Météo. Pluies au Nord, rafales sur le Rif et le Détroit ce samedi 15 novembre, avec une légère hausse des températures

Chefchaouen est l'une des destinations les plus prisées au Maroc après les villes impériales et les stations balnéaires. Cette cité bleue aux ruelles pittoresques attire les visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement.. Copyright (c) 2020 Olena Tur/Shutterstock. No use without permission.

- Temps nuageux avec pluies sur la région de Tanger et Loukkos.

- Ciel passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les plaines nord et centre, le Rif et la région de Tanger.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, et localement sur les Hauts plateaux orientaux, de 17/23°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 11/16°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse en général.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte au nord de Cap Sim et localement forte à très forte en soirée au nord de Mehdia, agitée à forte entre Cap Sim et Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 novembre 2025 :

– Oujda min 14 max 25

– Bouarfa min 10 max 22

– Al Hoceima min 16 max 26

– Tétouan min 17 max 24

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 16 max 23

– Tanger min 15 max 20

– Kénitra min 15 max 22

– Rabat min 15 max 21

– Casablanca min 16 max 23

– El Jadida min 14 max 22

– Settat min 12 max 21

– Safi min 14 max 21

– Khouribga min 9 max 18

– Béni Mellal min 11 max 15

– Marrakech min 11 max 23

– Meknès min 10 max 15

– Fès min 9 max 15

– Ifrane min 4 max 13

– Taounate min 10 max 16

– Errachidia min 10 max 19

– Ouarzazate min 5 max 24

– Agadir min 10 max 21

– Essaouira min 13 max 21

– Laâyoune min 13 max 28

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 17 max 32

– Lagouira min 18 max 30

– Midelt min 7 max 18.