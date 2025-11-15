Société

Météo. Pluies au Nord, rafales sur le Rif et le Détroit ce samedi 15 novembre, avec une légère hausse des températures

Chefchaouen est l'une des destinations les plus prisées au Maroc après les villes impériales et les stations balnéaires. Cette cité bleue aux ruelles pittoresques attire les visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement.. Copyright (c) 2020 Olena Tur/Shutterstock. No use without permission.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/11/2025 à 05h56

- Temps nuageux avec pluies sur la région de Tanger et Loukkos.

- Ciel passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les plaines nord et centre, le Rif et la région de Tanger.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, et localement sur les Hauts plateaux orientaux, de 17/23°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 11/16°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse en général.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte au nord de Cap Sim et localement forte à très forte en soirée au nord de Mehdia, agitée à forte entre Cap Sim et Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 novembre 2025 :

Oujda min 14 max 25

Bouarfa min 10 max 22

Al Hoceima min 16 max 26

Tétouan min 17 max 24

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 16 max 23

Tanger min 15 max 20

Kénitra min 15 max 22

Rabat min 15 max 21

Casablanca min 16 max 23

El Jadida min 14 max 22

Settat min 12 max 21

Safi min 14 max 21

Khouribga min 9 max 18

Béni Mellal min 11 max 15

Marrakech min 11 max 23

Meknès min 10 max 15

Fès min 9 max 15

Ifrane min 4 max 13

Taounate min 10 max 16

Errachidia min 10 max 19

Ouarzazate min 5 max 24

Agadir min 10 max 21

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 13 max 28

Es-Semara min 16 max 28

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 17 max 32

Lagouira min 18 max 30

Midelt min 7 max 18.

Monde

International

Société

International

Politique

International

International

International

