Météo. Pluies au Nord, rafales sur le Rif et le Détroit ce samedi 15 novembre, avec une légère hausse des températures

- Temps nuageux avec pluies sur la région de Tanger et Loukkos.
- Ciel passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.
- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les plaines nord et centre, le Rif et la région de Tanger.
- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, et localement sur les Hauts plateaux orientaux, de 17/23°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 11/16°C partout ailleurs.
- Température maximale en légère hausse en général.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte au nord de Cap Sim et localement forte à très forte en soirée au nord de Mehdia, agitée à forte entre Cap Sim et Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.
températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 novembre 2025 :
– Oujda min 14 max 25
– Bouarfa min 10 max 22
– Al Hoceima min 16 max 26
– Tétouan min 17 max 24
– Sebta min 17 max 22
– Mellilia min 16 max 23
– Tanger min 15 max 20
– Kénitra min 15 max 22
– Rabat min 15 max 21
– Casablanca min 16 max 23
– El Jadida min 14 max 22
– Settat min 12 max 21
– Safi min 14 max 21
– Khouribga min 9 max 18
– Béni Mellal min 11 max 15
– Marrakech min 11 max 23
– Meknès min 10 max 15
– Fès min 9 max 15
– Ifrane min 4 max 13
– Taounate min 10 max 16
– Errachidia min 10 max 19
– Ouarzazate min 5 max 24
– Agadir min 10 max 21
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 13 max 28
– Es-Semara min 16 max 28
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 17 max 32
– Lagouira min 18 max 30
– Midelt min 7 max 18.