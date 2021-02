Chefchaouen fut fondée en 1471 par Moulay Ali Ben Rachid, afin de contenir l'expansion, à partir de Sebta, des Espagnols et des Portugais. Chassés d'Espagne, des musulmans vinrent s'y installer au XVe et au XVIIe siècles, et la bourgade vécut longtemps repliée sur elle-même.