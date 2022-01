© Copyright : Michel-Georges Bernard

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 22 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps plutôt froid à l'intérieur des terres, et notamment dans le plateau des Ourdigha, de même que dans le Tafilalet et l’Oriental, mais aussi dans les montagnes du Rif et de l’Atlas (tout particulièrement vers Oulmès, dans le Moyen Atlas). Gel de saison par endroits.

- Faibles pluies par endroits dans la plaine du Souss, le Haut et l’Anti-Atlas, le nord du Sahara de même que dans le Tafilalet.

- Quelques flocons de neige tomberont dans les sommets du Haut Atlas.

- Formations brumeuses dans les côtes au sud du Royaume, de même que dans le nord de l’Oriental.

- Chasse-sable au Sahara.

- Rafales de vent relativement fortes vers Tanger, de même que le long de la rive méditerranéenne, les régions Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun, ainsi que dans l’ensemble du sud marocain.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte dans le détroit et au nord d'Asilah, peu agitée entre Mehdia et Jorf Lasfar, ainsi qu'entre Essaouira et Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 22 janvier 2022.



Oujda : min (+3°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+0°C) ; max (+13°C)

Al Hoceïma : min (+5°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+18°C)

Kénitra : min (+4°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+4°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+7°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+10°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+10°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+23°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+25°C)

Marrakech : min (+11°C) ; max (+27°C)

Meknès : min (+3°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+2°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+6°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+2°C) ; max (+16°C)

Ouarzazate : min (+5°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+14°C) ; max (+21°C)

Aousserd : min (+17°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+24°C).