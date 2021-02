© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 28 février 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera nuageux, pluies ou averses parfois orageuses dans le nord et le centre du pays, ainsi que dans le Rif et l’Atlas.

- Faibles pluies par endroits dans l’Oriental, les côtes au centre du pays et dans le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige dans le Haut Atlas au-delà de 1.600 mètres d’altitude, flocons de neige dans le Moyen Atlas.

- Temps relativement froid dans l’Atlas.

- Chasse-sable par endroits dans le Tafilalet.

- Vent modéré à assez fort de secteur Est dans la région de Tanger et la rive méditerranéenne, faible à modéré de secteur sud à Est dans l’Oriental et le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 28 février 2021.