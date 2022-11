Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur.

© Copyright : Larbi CHKOURRACH

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 novembre 2022.

- Il fera froid au cours de la matinée et à la nuit tombée dans les montagnes du Rif et de l’Atlas, ainsi que dans l'Oriental et les Hauts Plateaux.

- Des nuages à basse altitude et denses, ainsi que des bancs de brume, circuleront tout le long des plaines bordant l’Atlantique (Gharb, Chaouia, Doukkala, Souss).

- Nuages passagers dans le ciel des montagnes de l’Atlas, de même que dans l’Oriental.

- Le mercure sera en légère hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, de même qu’entre Tarfaya et Boujdour, et forte à très forte entre Tanger et Tarfaya. Dans tout le reste des côtes atlantiques marocaines, le houle deviendra agitée à forte, au cours de l’après-midi.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 25 novembre 2022.

Oujda : min (+11°C) ; max (+23°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+20°C)

Melilia : min (+15°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+23°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+27°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+24°C)

Midelt : min (+7°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (+6°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+9°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+31°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+27°C).