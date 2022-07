Embouchure du Loukkos, près de Larache. D'une longueur de 176 kilomètres, son bassin versant est de 3.730 kilomètres carrés. Le complexe du bas Loukkos a été déclaré site Ramsar en 2005, et "Zone d'Intérêt pour la Conservation des Oiseaux au Maroc".

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 16 juillet 2022.

- Maximales en baisse à l’intérieur des terres de l’ensemble des plaines, mais persistance d’un temps chaud à l’intérieur des terres au nord et dans les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued-Noun, dans le Tafilalet et à l'intérieur des terres dans le Souss, ainsi qu’au Sahara.

- Brume ou brouillard par endroits le long des plaines proches de l’océan Atlantique, les côtes au sud du Royaume, la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental.

- Ondées ou averses orageuses accompagnées de rafales de vent et d’orages dans le Haut Atlas et ses régions proches.

- Ciel passagèrement nuageux dans l’Anti-Atlas, quelques ondées éparses et des orages isolés sont attendus.

- Chasse-sable par endroits dans le Tafilalet et généralement dans le sud du pays.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, de même qu’à l’ouest du Sahara.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 16 juillet 2022.

Oujda : min (+18°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+34°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+27°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+31°C)

Tanger : min (+24°C) ; max (+38°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+30°C)

Casablanca : min (+22°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+28°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+38°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+26°C) ; max (+42°C)

Beni Mellal : min (+27°C) ; max (+44°C)

Marrakech : min (+24°C) ; max (+45°C)

Meknès : min (+22°C) ; max (+42°C)

Fès : min (+22°C) ; max (+42°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+34°C)

Taounate : min (+27°C) ; max (+40°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+27°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+21°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+42°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+43°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+24°C).