Dans le Moyen Atlas, non loin de Midelt et à la frontière avec la province de Khenifra, le lac Aguelmane Sidi Ali, entouré de cèdres, s'étend sur 337 hectares et regorge de poissons d'eau douce: truites, carpes, gardons, etc.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce vendredi 31 janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid sur les reliefs et l'Oriental.

- Hausse des températures maximales sur la majeure partie du pays.

- Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux sur l'ensemble du Maroc.

- Nuages bas la matinée et la nuit avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud.

- Vent modéré de secteur Est à nord sur les provinces du Sud et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -03/03°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 03/09°C sur l'Oriental, le Saiss, le Tangérois, les plateaux des Phosphates et d'Oulmès, les plaines nord et les versants sud-est, de 09/15 sur les plaines centre, le Souss, le sud-est, le nord des provinces du Sud et près des côtes et de 15/21°C sur le reste des provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 12/18°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 18/24°C sur l'Oriental, la Méditerranée, le Saiss, le Tangérois, le Gharb, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, les plaines intérieures et les versants sud-est, 24/29°C sur les plaines nord et centre, le Souss, le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 29/35°C sur le reste des provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Casa et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.