Météo. Chaleur persistante au Sud et instabilité sur l’Atlas et le Rif ce samedi 6 septembre

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, l’Oriental et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages instables avec averses par endroits et rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Saiss, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Rif, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Saiss, l’intérieur du Souss, et les plaines intérieures, de 13/20°C sur les reliefs, le Sud de l’Oriental et les côtes atlantiques, et de 20/23°C partout ailleurs.

- Température maximale du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux d’Oulmès, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 septembre 2025:

– Oujda min 20 max 31

– Bouarfa min 22 max 35

– Al Hoceima min 19 max 32

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 23 max 26

– Tanger min 21 max 31

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 17 max 27

– Casablanca min 20 max 24

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 19 max 36

– Safi min 18 max 28

– Khouribga min 23 max 38

– Béni Mellal min 27 max 38

– Marrakech min 23 max 36

– Meknès min 23 max 39

– Fès min 24 max 39

– Ifrane min 19 max 31

– Taounate min 26 max 41

– Errachidia min 25 max 39

– Ouarzazate min 20 max 33

– Agadir min 18 max 30

– Essaouira min 17 max 27

– Laâyoune min 20 max 36

– Es-Semara min 20 max 39

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 26 max 41

– Lagouira min 19 max 28

– Midelt min 20 max 33.