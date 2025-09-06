Société

Météo. Chaleur persistante au Sud et instabilité sur l’Atlas et le Rif ce samedi 6 septembre

شاطئ واد لاو

Plage Oued Laou. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/09/2025 à 05h57

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, l’Oriental et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages instables avec averses par endroits et rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Saiss, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Rif, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Saiss, l’intérieur du Souss, et les plaines intérieures, de 13/20°C sur les reliefs, le Sud de l’Oriental et les côtes atlantiques, et de 20/23°C partout ailleurs.

- Température maximale du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux d’Oulmès, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 septembre 2025:

Oujda min 20 max 31

Bouarfa min 22 max 35

Al Hoceima min 19 max 32

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 23 max 26

Tanger min 21 max 31

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 17 max 27

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 20 max 25

Settat min 19 max 36

Safi min 18 max 28

Khouribga min 23 max 38

Béni Mellal min 27 max 38

Marrakech min 23 max 36

Meknès min 23 max 39

Fès min 24 max 39

Ifrane min 19 max 31

Taounate min 26 max 41

Errachidia min 25 max 39

Ouarzazate min 20 max 33

Agadir min 18 max 30

Essaouira min 17 max 27

Laâyoune min 20 max 36

Es-Semara min 20 max 39

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 26 max 41

Lagouira min 19 max 28

Midelt min 20 max 33.

Société

Société

Plage de Tarfaya: entre mer, désert et histoire, une échappée estivale singulière

International

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

International

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Société

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

International

International

Prix Earthshot pour la protection de la planète: qui sont les trois entreprises africaines finalistes de l’édition 2024

International

International

Planète: au Mexique des chaleurs extrêmes et mortelles pour les migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis

International

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

