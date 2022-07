Cèdres du Moyen Atlas, pris en contre-plongée. Le Maroc abrite la principale cédraie en Méditerranée et Cedrus atlantica s'y étend sur 134.000 hectares. Un écosystème de nos jours menacé par le dérèglement climatique et la pression humaine.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 juillet 2022.

- Chaleur dans le Souss et le Haouz, les plaines du Saïss, de la Chaouia, du Gharb, dans le Tafilalet et à l'Est du Sahara.

- Nuages à basse altitude, bancs de brume et fine pluie le long de la rive méditerranéenne, celles au nord et celles proches de la plaine du Souss.

- Une instabilité orageuse sera à l’origine de quelques ondées et orages isolés au Moyen Atlas, dans le Rif et l’Oriental. Ceux-ci pourront atteindre le ciel de la plaine du Saïss, le plateau d’Oulmès, de même que le bassin des Ouled Abdoun.

- Nuages d’origine tropicale au sud du Sahara, quelques ondées et orages isolés attendus.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans le Tafilalet, de même que dans le Haut Atlas et l’Anti-Atlas.

- Températures du jour en hausse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit et le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 31 juillet 2022.

Oujda : min (+22°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+24°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+25°C) ; max (+33°C)

Tétouan : min (+23°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+23°C) ; max (+28°C)

Melilia : min (+23°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+24°C) ; max (+35°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+31°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+31°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+30°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+32°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+43°C)

Safi : min (+21°C) ; max (+41°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+43°C)

Beni Mellal : min (+27°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+26°C) ; max (+47°C)

Meknès : min (+24°C) ; max (+44°C)

Fès : min (+22°C) ; max (+44°C)

Ifrane : min (+20°C) ; max (+35°C)

Taounate : min (+28°C) ; max (+43°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+41°C)

Ouarzazate : min (+24°C) ; max (+41°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+36°C)

Smara : min (+26°C) ; max (+43°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+26°C) ; max (+43°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+28°C).