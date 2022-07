Embouchure de l'oued Souss, parc national de Souss-Massa (entre Agadir et Tiznit). Dans cette réserve de 33.800 hectares, créée en 1991, mangoustes, chacals, sangliers et gazelles côtoient plusieurs espèces d'oiseaux: goélands, faucons, cormorans ou hérons.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 juillet 2022.

- Canicule dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, au nord de l’Oriental, dans celles de Souss-Massa, Draâ-Tafilalet et à l'intérieur des terres au Sahara.

- Nuages à basse altitude et bancs de brume sur la rive méditerranéenne, d’Agadir à Sidi Ifni, et généralement le long des côtes au sud du Royaume.

- Pluies sporadiques et orages par endroits dans les Haut et Moyen Atlas, la plaine du Saïss, celles du Tadla et du Haouz.

- Averses orageuses par endroits à l’extrême sud du pays.

- Rafales de vent relativement fortes et chasse-sable dans les reliefs de l’Atlas, le Saïss, le Tadla, le Haouz et le Souss, de même que dans le plateau des Rhamna et généralement dans l’ensemble du sud du Royaume.

- Températures du jour en hausse.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée dans le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 24 juillet 2022.

Oujda : min (+21°C) ; max (+40°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+24°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+24°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+29°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+33°C)

Tanger : min (+25°C) ; max (+36°C)

Kénitra : min (+23°C) ; max (+42°C)

Rabat : min (+22°C) ; max (+41°C)

Casablanca : min (+23°C) ; max (+35°C)

El Jadida : min (+22°C) ; max (+30°C)

Settat : min (+25°C) ; max (+45°C)

Safi : min (+22°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+27°C) ; max (+43°C)

Beni Mellal : min (+26°C) ; max (+45°C)

Marrakech : min (+28°C) ; max (+46°C)

Meknès : min (+23°C) ; max (+44°C)

Fès : min (+23°C) ; max (+43°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+36°C)

Taounate : min (+29°C) ; max (+43°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+41°C)

Ouarzazate : min (+27°C) ; max (+41°C)

Agadir : min (+21°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+31°C) ; max (+45°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+27°C).