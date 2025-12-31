Société

Météo. Baisse des températures et pluies sur les plaines du Nord ce mercredi 31 décembre 2025

Les remparts de Marrakech, avec les monts du Haut Atlas en toile fond.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 31 décembre 2025:

Le 31/12/2025 à 05h57

- Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Temps nuageux avec pluies sur les plaines au Nord de Safi, le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmès.

- Temps nuageux avec pluies ou averses sur le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest de la méditerranée la nuit.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 02/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 31 décembre 2025:

Oujda min 3 max 15

Bouarfa min 1 max 8

Al Hoceima min 7 max 15

Tétouan min 7 max 12

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 2 max 16

Tanger min 11 max 15

Kénitra min 10 max 17

Rabat min 11 max 17

Casablanca min 12 max 18

El Jadida min 13 max 18

Settat min 10 max 15

Safi min 13 max 18

Khouribga min 7 max 10

Béni Mellal min 7 max 14

Marrakech min 8 max 20

Meknès min 6 max 14

Fès min 5 max 12

Ifrane min 1 max 5

Taounate min 6 max 12

Errachidia min 4 max 15

Ouarzazate min 3 max 18

Agadir min 8 max 20

Essaouira min 13 max 18

Laâyoune min 8 max 26

Es-Semara min 9 max 25

Dakhla min 9 max 27

Aousserd min 14 max 28

Lagouira min 14 max 26

Midelt min 3 max 12

