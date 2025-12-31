Météo. Baisse des températures et pluies sur les plaines du Nord ce mercredi 31 décembre 2025

Les remparts de Marrakech, avec les monts du Haut Atlas en toile fond.

- Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Temps nuageux avec pluies sur les plaines au Nord de Safi, le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmès.

- Temps nuageux avec pluies ou averses sur le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest de la méditerranée la nuit.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 02/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 31 décembre 2025:

– Oujda min 3 max 15

– Bouarfa min 1 max 8

– Al Hoceima min 7 max 15

– Tétouan min 7 max 12

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 2 max 16

– Tanger min 11 max 15

– Kénitra min 10 max 17

– Rabat min 11 max 17

– Casablanca min 12 max 18

– El Jadida min 13 max 18

– Settat min 10 max 15

– Safi min 13 max 18

– Khouribga min 7 max 10

– Béni Mellal min 7 max 14

– Marrakech min 8 max 20

– Meknès min 6 max 14

– Fès min 5 max 12

– Ifrane min 1 max 5

– Taounate min 6 max 12

– Errachidia min 4 max 15

– Ouarzazate min 3 max 18

– Agadir min 8 max 20

– Essaouira min 13 max 18

– Laâyoune min 8 max 26

– Es-Semara min 9 max 25

– Dakhla min 9 max 27

– Aousserd min 14 max 28

– Lagouira min 14 max 26

– Midelt min 3 max 12