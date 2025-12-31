Météo. Baisse des températures et pluies sur les plaines du Nord ce mercredi 31 décembre 2025

- Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.
- Temps nuageux avec pluies sur les plaines au Nord de Safi, le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmès.
- Temps nuageux avec pluies ou averses sur le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest de la méditerranée la nuit.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.
- Température minimale de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 02/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 08/12°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur les plaines centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 31 décembre 2025:
– Oujda min 3 max 15
– Bouarfa min 1 max 8
– Al Hoceima min 7 max 15
– Tétouan min 7 max 12
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 2 max 16
– Tanger min 11 max 15
– Kénitra min 10 max 17
– Rabat min 11 max 17
– Casablanca min 12 max 18
– El Jadida min 13 max 18
– Settat min 10 max 15
– Safi min 13 max 18
– Khouribga min 7 max 10
– Béni Mellal min 7 max 14
– Marrakech min 8 max 20
– Meknès min 6 max 14
– Fès min 5 max 12
– Ifrane min 1 max 5
– Taounate min 6 max 12
– Errachidia min 4 max 15
– Ouarzazate min 3 max 18
– Agadir min 8 max 20
– Essaouira min 13 max 18
– Laâyoune min 8 max 26
– Es-Semara min 9 max 25
– Dakhla min 9 max 27
– Aousserd min 14 max 28
– Lagouira min 14 max 26
– Midelt min 3 max 12