Société

Météo. Baisse des températures au Nord, chaleur persistante sur les provinces sahariennes ce jeudi 9 octobre

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Une vue sur Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2025 à 05h59

Temps assez chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas denses près des côtes atlantiques, la Méditerranée et le Saïss, avec formations brumeuses par endroits.

– Bruine locale sur les côtes nord.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 22/28 °C sur le Sud-Est et les provinces sahariennes, et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions nord et en légère hausse à stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au nord de Mehdia, et agitée à localement forte entre le cap Sim et le cap Ghir.

Lire aussi : Le Maroc célèbre la Journée internationale de l’arganier en consolidant les efforts pour préserver ce patrimoine de l’UNESCO

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 octobre 2025:

Oujda min 15 max 28

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceima min 17 max 23

Tétouan min 19 max 26

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 18 max 23

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 17 max 25

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 20 max 23

Settat min 13 max 26

Safi min 17 max 26

Khouribga min 13 max 26

Béni Mellal min 16 max 29

Marrakech min 16 max 30

Meknès min 16 max 26

Fès min 17 max 27

Ifrane min 11 max 21

Taounate min 18 max 28

Errachidia min 16 max 32

Ouarzazate min 15 max 33

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 20 max 31

Es-Semara min 22 max 39

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 27 max 41

Lagouira min 20 max 27

Midelt min 12 max 26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2025 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Saison de stockage des oignons à El Hajeb… entre abondance de production, absence de moyens modernes et arrêt des exportations

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dattes: le Maroc portera sa production annuelle à 300.000 tonnes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Articles les plus lus

1
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
2
La mobilité, c’est le premier des droits
3
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
4
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
5
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
6
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
7
Alger et le Polisario, Game over!
8
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
Revues de presse

Voir plus