Météo. Baisse des températures au Nord, chaleur persistante sur les provinces sahariennes ce jeudi 9 octobre

Une vue sur Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Temps assez chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas denses près des côtes atlantiques, la Méditerranée et le Saïss, avec formations brumeuses par endroits.

– Bruine locale sur les côtes nord.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 22/28 °C sur le Sud-Est et les provinces sahariennes, et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions nord et en légère hausse à stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au nord de Mehdia, et agitée à localement forte entre le cap Sim et le cap Ghir.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 octobre 2025:

– Oujda min 15 max 28

– Bouarfa min 15 max 30

– Al Hoceima min 17 max 23

– Tétouan min 19 max 26

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 18 max 23

– Tanger min 20 max 25

– Kénitra min 17 max 25

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 20 max 23

– Settat min 13 max 26

– Safi min 17 max 26

– Khouribga min 13 max 26

– Béni Mellal min 16 max 29

– Marrakech min 16 max 30

– Meknès min 16 max 26

– Fès min 17 max 27

– Ifrane min 11 max 21

– Taounate min 18 max 28

– Errachidia min 16 max 32

– Ouarzazate min 15 max 33

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 20 max 31

– Es-Semara min 22 max 39

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 27 max 41

– Lagouira min 20 max 27

– Midelt min 12 max 26.