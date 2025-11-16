Société

Météo. Averses au Nord et au Centre ce dimanche 16 novembre, avec des rafales de vent sur le Rif et l’Oriental

Azemmour, près d'El Jadida, bordée par l'Oum Errabia. 

Azemmour, près d'El Jadida, bordée par l'Oum Errabia.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/11/2025 à 05h55

- Temps passagèrement nuageux avec pluies par endroits sur les régions nord et centre, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest, et la rive Méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et le Sud-Est, de 19/23°C sur l’extrême sud des Provinces Sahariennes, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur le Sud-Est et le Sud du Royaume et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 novembre 2025:

Oujda min 13 max 22

Bouarfa min 6 max 23

Al Hoceima min 14 max 20

Tétouan min 14 max 20

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 13 max 22

Kénitra min 15 max 21

Rabat min 16 max 20

Casablanca min 16 max 21

El Jadida min 15 max 22

Settat min 14 max 19

Safi min 15 max 20

Khouribga min 11 max 14

Béni Mellal min 11 max 21

Marrakech min 12 max 20

Meknès min 13 max 18

Fès min 13 max 18

Ifrane min 8 max 11

Taounate min 13 max 20

Errachidia min 9 max 22

Ouarzazate min 7 max 23

Agadir min 15 max 21

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 12 max 26

Es-Semara min 14 max 26

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 19 max 35

Lagouira min 19 max 30

Midelt min 7 max 18.

