Météo. Averses au Nord et au Centre ce dimanche 16 novembre, avec des rafales de vent sur le Rif et l’Oriental

- Temps passagèrement nuageux avec pluies par endroits sur les régions nord et centre, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest, et la rive Méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et le Sud-Est, de 19/23°C sur l’extrême sud des Provinces Sahariennes, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur le Sud-Est et le Sud du Royaume et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 novembre 2025:

– Oujda min 13 max 22

– Bouarfa min 6 max 23

– Al Hoceima min 14 max 20

– Tétouan min 14 max 20

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 13 max 22

– Kénitra min 15 max 21

– Rabat min 16 max 20

– Casablanca min 16 max 21

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 14 max 19

– Safi min 15 max 20

– Khouribga min 11 max 14

– Béni Mellal min 11 max 21

– Marrakech min 12 max 20

– Meknès min 13 max 18

– Fès min 13 max 18

– Ifrane min 8 max 11

– Taounate min 13 max 20

– Errachidia min 9 max 22

– Ouarzazate min 7 max 23

– Agadir min 15 max 21

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 12 max 26

– Es-Semara min 14 max 26

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 19 max 35

– Lagouira min 19 max 30

– Midelt min 7 max 18.