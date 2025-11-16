Météo. Averses au Nord et au Centre ce dimanche 16 novembre, avec des rafales de vent sur le Rif et l’Oriental

- Temps passagèrement nuageux avec pluies par endroits sur les régions nord et centre, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest, et la rive Méditerranéenne.
- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et le Sud-Est, de 19/23°C sur l’extrême sud des Provinces Sahariennes, et de 11/18°C partout ailleurs.
- Température maximale en légère hausse sur le Sud-Est et le Sud du Royaume et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.
Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses
températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 novembre 2025:
– Oujda min 13 max 22
– Bouarfa min 6 max 23
– Al Hoceima min 14 max 20
– Tétouan min 14 max 20
– Sebta min 16 max 20
– Mellilia min 16 max 20
– Tanger min 13 max 22
– Kénitra min 15 max 21
– Rabat min 16 max 20
– Casablanca min 16 max 21
– El Jadida min 15 max 22
– Settat min 14 max 19
– Safi min 15 max 20
– Khouribga min 11 max 14
– Béni Mellal min 11 max 21
– Marrakech min 12 max 20
– Meknès min 13 max 18
– Fès min 13 max 18
– Ifrane min 8 max 11
– Taounate min 13 max 20
– Errachidia min 9 max 22
– Ouarzazate min 7 max 23
– Agadir min 15 max 21
– Essaouira min 15 max 20
– Laâyoune min 12 max 26
– Es-Semara min 14 max 26
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 19 max 35
– Lagouira min 19 max 30
– Midelt min 7 max 18.