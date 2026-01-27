Société

Mer fortement agitée et vagues dangereuses sur l’Atlantique et la Méditerranée à partir de mercredi

L'Océan déchaîné (Y.Mannan/Le360).

Une mer très agitée à forte et des vagues dangereuses sur les côtes atlantique et méditerranéenne sont attendues à partir de l’après-midi de mercredi, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/01/2026 à 10h44

Dans un communiqué de météorologie maritime, la DGM indique que cette situation concerne les côtes atlantiques de Tanger à Agadir, où la hauteur des vagues, venant de l’ouest au nord-ouest, devrait varier entre 6 et 7 mètres.

Selon la même source, l’on prévoit également des vagues de 4 à 5 mètres dans le Détroit de Gibraltar, et de 3 à 4,5 mètres le long des côtes méditerranéennes d’Al Hoceima à Saïdia, alors que les plus hautes vagues sont attendues la nuit de mercredi.

Lire aussi : Rabat: houle de 7 mètres et vents forts, le littoral sous haute vigilance

En outre, une période de marée est attendue, mercredi et jeudi, avec des hauteurs comprises entre 3 et 3,5 mètres sur les côtes atlantiques, fait savoir la DGM.

Parallèlement, des rafales de vent fortes à localement fortes, venant de l’ouest à sud-ouest, souffleront à partir de mercredi, affectant les côtes atlantiques de Tanger à Safi, ainsi que le détroit de Gibraltar et les côtes méditerranéennes, relève le communiqué, notant que l’amélioration de la situation est prévue à partir de vendredi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/01/2026 à 10h44
#DGM#Alerte maritime#Houle

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: houle de 7 mètres et vents forts, le littoral sous haute vigilance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Incendie mortel à bord d’un navire au large de Jorf Lasfar: une forte houle retarde le début de l’enquête nautique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mer agitée et forte houle dimanche dernier: les explications de la DGM

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Quatre ouvriers emportés par la houle dans le port de Safi

Articles les plus lus

1
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
2
L’Algérie se marginalise
3
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
4
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
5
Tribune. Influence: quand une invitation suffit à fabriquer une voix
6
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
7
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
8
Une victoire molle
Revues de presse

Voir plus