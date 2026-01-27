Mer fortement agitée et vagues dangereuses sur l’Atlantique et la Méditerranée à partir de mercredi

Dans un communiqué de météorologie maritime, la DGM indique que cette situation concerne les côtes atlantiques de Tanger à Agadir, où la hauteur des vagues, venant de l’ouest au nord-ouest, devrait varier entre 6 et 7 mètres.

Selon la même source, l’on prévoit également des vagues de 4 à 5 mètres dans le Détroit de Gibraltar, et de 3 à 4,5 mètres le long des côtes méditerranéennes d’Al Hoceima à Saïdia, alors que les plus hautes vagues sont attendues la nuit de mercredi.

En outre, une période de marée est attendue, mercredi et jeudi, avec des hauteurs comprises entre 3 et 3,5 mètres sur les côtes atlantiques, fait savoir la DGM.

Parallèlement, des rafales de vent fortes à localement fortes, venant de l’ouest à sud-ouest, souffleront à partir de mercredi, affectant les côtes atlantiques de Tanger à Safi, ainsi que le détroit de Gibraltar et les côtes méditerranéennes, relève le communiqué, notant que l’amélioration de la situation est prévue à partir de vendredi.