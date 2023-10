Marrakech: un nouveau président à la tête de l’Université Cadi Ayyad

Le Conseil de gouvernement a approuvé ce jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, dont celle de Belaïd Bougadir à la tête de l’Université Cadi Ayyad.

Belaïd Bougadir n’est pas un novice en matière de gestion universitaire. Fort d’une expérience solide à différents postes, dont celui de vice-président de l’Université Cadi Ayyad, il est reconnu pour son expertise et sa connaissance approfondie des enjeux académiques.

Lire aussi : Cadi Ayyad, meilleure université au Maghreb

Avec cette nouvelle responsabilité, Belaïd Bougadir est attendu sur plusieurs fronts. Il lui faudra non seulement poursuivre les projets initiés par ses prédécesseurs, Moulay El Hassan Ahbid et Abdellatif Miraoui, mais aussi la concrétisation de plusieurs initiatives telles que le campus universitaire de Chichaoua et le complexe universitaire de Tameslouht.

Parallèlement, il sera chargé d’adapter les filières universitaires aux orientations du nouveau modèle de développement, en vue de répondre aux exigences du marché du travail et d’ancrer davantage l’université dans l’écosystème économique national.

À noter qu’il ne s’agit pas du seul changement opéré au sein du paysage universitaire marocain. Selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, Ahmed Mouchtachi prendra les rênes de l’Université Moulay Ismail à Meknès, Azzeddine Azem dirigera l’Université Chouaib Doukkali à El Jadida et Abdeljalil Kerifa sera désormais le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines Cadi Ayyad de Marrakech.