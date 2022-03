© Copyright : DR

Royal Air Maroc renforce ses vols spéciaux, les 7 et 8 mars, au départ de Budapest (Hongrie), pour les Marocains établis en Ukraine, au même tarif fixe de 750 dirhams, indique le transporteur aérien dans un tweet.

Sur Twitter, Royal Air Maroc annonce lancer de nouveaux vols spéciaux les 7 et 8 mars, au départ de Budapest vers Casablanca pour les Marocains établis en Ukraine, au même tarif fixe de 750 dirhams TTC.

Depuis mercredi 2 mars, RAM programme des vols spéciaux pour rapatrier les Marocains d'Ukraine, majoritairement des étudiants, suite à l’éclatement du conflit russo-ukrainien le 24 février dernier.

?? UPDATE : De nouveaux vols pour les Marocains en Ukraine



Lors du point de presse hebdomadaire du jeudi 3 mars 2022, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a déclaré que plus de 5.000 Marocains ont quitté l’Ukraine via les points de transit frontaliers.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté, par ailleurs, que lors de son exposé, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé que le Maroc est l'un des premiers pays à avoir pris des mesures concrètes en faveur de ses citoyens en Ukraine, en mettant notamment en place des équipes de terrain au niveau des points de transit frontaliers et en organisant des vols de rapatriement.

Le ministère des Affaires étrangères a aussi dépêché des fonctionnaires consulaires pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir les Marocains et à leur fournir l’aide nécessaire dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine (la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne).

Ces équipes ont également permis la facilitation des procédures consulaires et l'adoption de mesures d’assouplissement quant à la délivrance des documents de transit au profit des citoyens marocains ne disposant pas de passeport. C’est ainsi que depuis la délocalisation de l’ambassade du Maroc en Ukraine à Lviv, ville située à environ 70 km de la frontière polonaise, 150 laissez-passer ont été délivrés pour faciliter le passage des Marocains d’Ukraine via les postes-frontières.

L’ambassade a également réglé le blocage suscité par le refus de certains laissez-passer électroniques au niveau de quelques postes frontaliers.