Kiosque360. La ville de Casablanca a été bien classée à l’échelle mondiale en termes d’hospitalité de ses habitants. Elle s’est positionnée au rang 49 du classement rendu public par le site américain «Big Seven Travel».

L’hospitalité marocaine est toujours fidèle à sa légende. Cette hospitalité, qui caractérise l’art de vivre des villes marocaines, vient d’être soulignée par une étude américaine qui retient Casablanca sur la liste des grandes agglomérations. En effet, Casablanca, plus grande ville du Maroc et capitale économique du pays, s’est distinguée à l’échelle internationale par l’hospitalité de ses habitants. Ces derniers accueillent chaleureusement les visiteurs et les orientent, affirme une étude américaine publiée par le site «Big Seven Travel», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 17 décembre.

L’étude précise que la métropole marocaine est arrivée au rang 49 du classement mondial qui a concerné plus d’une cinquantaine de grandes agglomérations dans le monde. «Dans cette ville, il est facile de perdre ses repères, mais les habitants vous étonneront par leurs conseils, en vous orientant comme des guides à votre service», soulignent les résultats de l’étude. «Casablanca dispose d’un charme et d’une agréable ambiance», renchérit l’étude qui met toutefois en garde les visiteurs contre les actes de vol qui ont lieu dans les grandes agglomérations mondiales.

Les résultats de l’étude ont été retenus par le site «Big Seven Travel», selon un sondage auprès de ses lecteurs et visiteurs, en prenant en compte des critères bien déterminés. Il s’agit notamment de la difficulté de circuler dans les boulevards de la ville, la prédisposition d’aider autrui et la facilité de nouer de nouvelles amitiés. La ville de Casablanca, rappelle le quotidien, est la plus grande ville du royaume et du Maghreb, avec plus de 3.3 millions d’habitants, et la huitième agglomération dans le monde arabe. Dans le classement rendu public par le site «Big Seven Travel», les villes arabes d’Oman et d’Abu Dhabi ont été également citées dans ce classement dominé par les villes de Frankfurt en Allemagne, Kuala Lumpur en Malaisie, Bruges en Belgique, Taipei à Taïwan et Hambourg en Allemagne.