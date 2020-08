© Copyright : DR

Les vaccinations usuelles et le vaccin contre la grippe sont préconisés pour la rentrée scolaire 2020-2021, suggèrent, entres autres recommandations sanitaires, les représentants de trois sociétés médicales, dans une lettre envoyée au ministère de l'Education nationale. Explications.

Trois sociétés médicales marocaines viennent d'émettre leur avis sur la rentrée scolaire 2020-2021. Si le ministère de l'Education nationale a laissé le choix aux élèves (et à leurs parents) d'opter pour le présentiel ou la poursuite de leur scolarité à distance, les médecins, eux, viennent d'envoyer une lettre à Saaïd Amzazi dans laquelle ils préconisent que l'enseignement à distance concerne en particulier les enfants âgés de moins de 14 ans.

Ainsi, Hassan Afilal, de la Société Marocaine de Pédiatrie, Moulay Saïd Afif, de la Société marocaine des sciences médicales, et Nawal Khamlichi, de la Société marocaine de Pédopsychiatrie, insistent conjointement sur le fait que "l'enfant a besoin de liens sociaux qu'il développe à l'école et qui sont nécessaires à son épanouissement".

L'enseignement présentiel leur semble ainsi plus "approprié au contexte socio-économique du Maroc".

Ces spécialistes en médecine signalent que les enfants ne sont "pas vecteurs [du virus], sont très peu contaminants, après différentes études, surtout (...) les enfants de moins de 14 ans".

Les trois medécins, membres du Comité national de veille pour la santé de l'enfant, créé par le ministère de la Santé, avec le concours des ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des sports, insistent par ailleurs sur l'impératif de respecter les vaccinations usuelles, et d'effectuer une vaccination contre la grippe.

Il faut aussi, disent ces médecins, prendre leur température corporelle, avant qu'ils ne se rendent à l'école.

Tout signe clinique doit conduire à une consultation médicale, insistent ces médecins, et la reprise des cours en classe pour ces enfants ne peut intervenir qu'après une autorisation écrite du pédiatre qui les aura auscultés.

Voici les autres recommandations de ces trois sociétés savantes, telles qu'envoyées au ministère de l'Education nationale.

- "Ménager un décalage des heures d’entrée à l’école selon les classes, pour diminuer le contact entre les parents, qui doivent respecter la distanciation et le port du masque."



- "L’école doit être organisée en séances continues, pour qu’il n’y ait pas plusieurs arrivées et départs des parents."



-"Les moyens de transport scolaire doivent être désinfectés, remplis à 50% seulement de leur capacités, et conduits par le même chauffeur."



-"Les repos de classe [les séances de récréation, Ndlr] doivent être décalés les uns par rapport aux autres, pour qu’il n’y ait pas un regroupement simultané de toutes les classes dans les cours [des établissements]".



-"Les classes doivent être aérées pendant une heure avant l’entrée des élèves."



-"L’aération doit être systématique, par fenêtres et portes ouvertes, pendant les récréations et les repas, c’est-à-dire pendant la vacation des classes."



-"Les classes doivent être stérilisées une fois par jour: sol, table, matériel etc., et avant chaque entrée pour les poignées [de portes]."



-"Les sanitaires doivent êtres stérilisés de façon répétée, à chaque jour de classe."



-"Chaque classe doit avoir une salle attitrée, et ce sont les enseignants qui seront mobiles."



-"Les tables doivent être éloignées d’un mètre, cela déterminera le nombre d’enfants acceptés par classe et par école."



-"Le premier rang doit être éloigné de deux mètres par rapport à l’enseignant pour qu’il puisse enlever son masque."



-"Tout le personnel de l’école doit porter un masque."



-"Les solutions hydro-alcooliques doivent être mise à disposition des enseignants et des élèves."



-"Tous les élèves doivent porter un masque, à partir du collège."



-"Il faut éviter que les élèves ne boivent dans un récipient commun."



-"L’enseignant doit expliquer la situation liée a la pandémie et le danger pour la communauté, pour que les élèves adhèrent aux mesures barrières, dont il soulignera l’intérêt et l’importance."

-"Les élèves doivent être informés, responsabilisés et il faut les considérer comme des alliés dans la lutte contre ce fléau. Toutes les situations découlant de la contamination par la COVID-19 doivent être énumérées, communiquées, et bien expliquées aux établissements avec une procédure claire pour une réaction immédiate."