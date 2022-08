© Copyright : Eric Piermont-AFP

Bonne nouvelle pour les voyageurs marocains vers la France. Toutes les restrictions sanitaires de voyage vers l'hexagone imposées dans le contexte de la pandémie du Covid-19 sont levées. C'est ce que vient de confirmer l'ambassade de France au Maroc sur Twitter.

Toutes les restrictions sanitaires de voyage de et vers la France sont levées. Depuis hier lundi 1er août 2022, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé. C’est ce que confirme l’ambassade de France au Maroc dans un message sur twitter.

Quelles sont les conditions d'entrée sur le territoire français depuis le Maroc ?

Depuis le 1er août, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé. En conséquence, les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la France ne s'appliquent plus

Par conséquent, les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la France ne s’appliquent plus.

Les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole comme en outre-mer, et la présentation du passe sanitaire n’est plus exigée, quel que soit le pays ou la zone de provenance.

Plus aucune justification de voyage, comme le motif impérieux, ne peut être exigée.

Les voyageurs n’ont plus à présenter d’attestation sur l’honneur de non contamination ni d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou à un examen biologique à l’arrivée sur le territoire français.