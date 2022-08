© Copyright : DR

La 4e édition de «DigiGirlz Mentorship», au profit de 500 jeunes filles marocaines, prendra fin le 21 août à Rabat. Ce programme d’innovation a été lancé en janvier dernier par l’ambassade des États-Unis au Maroc en partenariat avec l’Association Anoual.

Le programme «DigiGirlz Mentorship» est articulé autour de plusieurs axes dont la stimulation de l’esprit d’innovation technologique chez les jeunes filles marocaines, la promotion de l’éducation scientifique et la mise en avant des compétences féminines.

Cette édition a connu une panoplie d’ateliers de formation en ligne et en présentiel au cours desquels ont été abordés des sujets portant sur le développement personnel et professionnel, les aspects financiers, et les stratégies marketing et commerciales.

L’Association Anoual a fait savoir, dans un communiqué, qu’au cours du week-end prochain, et avant la remise des diplômes, les participantes auront l’occasion de profiter de formations théoriques et d’ateliers pratiques portant sur la communication, le networking, et les opportunités d’incubation.

Les participantes auront également l’occasion de présenter leurs propres projets devant un jury professionnel composé d’experts en entrepreneuriat. Les trois meilleurs seront sélectionnés et se verront attribuer des prix.

A ce jour, le programme «DigiGirlz Mentorship» a pu sensibiliser plus de 1.500 jeunes filles au domaine technologique à travers ses différentes éditions, sur l’ensemble du territoire national.