Le ministère de l'Equipement et de l'Eau a organisé ce mercredi 9 mars 2022, une journée d'information et de communication sur le nouveau système de vigilance météorologique décliné à l'échelle de la commune. Reportage.

Bonne nouvelle. Il va pleuvoir et neiger dès la fin de cette semaine ou au plus tard au début de la semaine prochaine.

C’est ce qu’a annoncé Nizar Baraka, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, ce mercredi 9 mars, en marge d’une journée d’information et de communication sur le nouveau système de vigilance météorologique décliné à l’échelle de la commune.

Le supercalculateur de la météo nationale permet l’élaboration de prévisions et d’alerte à des échelles spatiotemporelles encore plus fines répondant aux besoins des décideurs.

Et la nouvelle vigilance météorologique communale permettra de surveiller et de suivre l’occurrence de phénomènes météorologiques extrêmes tout en déterminant la possibilité d’occurrence d’un ou des phénomènes dangereux durant les prochaines 48 heures et en indiquant par zone (communes et provinces) et en quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge) les niveaux des risques liés aux conditions météorologiques.

«Durant cette visite à la direction de la météorologie nationale, nous avons appris qu’il va pleuvoir à la fin de cette semaine, début de la semaine prochaine au Nord, dans l’Oriental. Nous avons appris cela grâce au supercalculateur de la météo nationale», confirme Nizar Baraka avant de poursuivre que ce système de veille permet d’obtenir une meilleure précision dans les prévisions météorologiques.

«Aujourd’hui, on pourra fournir aux présidents de communes et autorités les prévisions pour lancer les alertes et leur permettre de réagir vite face aux changements climatiques et à leurs effets ».